台灣大哥大寵粉！「新好男孩」演唱會門票輕鬆搶

懷舊經典男孩團體「新好男孩」(Backstreet Boys)掀回憶殺!台灣大哥大體貼用戶,與旗下音樂串流平台MyMusic共同攜手全球最大演唱會娛樂公司LIVE NATION台灣分公司Live Nation Taiwan合作,為台灣電信業獨家官方合作夥伴,今天(11月1日)宣布「新好男孩」將於2023年2月18日登高雄巨蛋開唱,台灣大哥大與MyMusic規劃保留席次購票專區,開放台灣大哥大全月租型用戶、MyMusic黑鑽VIP享有專屬禮遇,在11月9日正式售票前搶先領取專屬購票序號。

台灣大哥大寵粉無極限,開放全部月租型用戶皆可索取「新好男孩2023高雄演唱會」專區保留購票序號,11月6日起搶先至台灣大哥大客服App優惠專區索取,MyMusic黑鑽VIP也可在11月8日領取保留席次購票專區的序號,大幅增加購入演唱會最佳席次的機會。適迎雙11購物節,MyMusic於momo購物網、myfone購物推出最低5折起限時優惠,僅需888元即可購買年度方案並升等黑鑽VIP,可於11月8日上午10點領取專屬序號(原黑鑽VIP用戶可於同日下午2點領取),11月30日前開通MyMusic帳號,再抽Google Pixel Buds Pro藍牙耳機。

除此之外,今年10月在momo購物網消費滿額5,000元的民眾,完成指定聽歌任務也可於11月8日中午12點領取專屬序號。用戶可於11月9日門票正式開賣時,憑專屬序號進入保留席次購票專區,比一般民眾更輕鬆完成購票,入手最佳席次,序號數量有限,領完為止。活動詳情請留意台灣大哥大官網、MyMusic公告最新熱門演唱會專區購票資訊與會員福利。