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台灣大哥大寵粉！「新好男孩」演唱會門票輕鬆搶

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
購買MyMusic 888元年度方案升級黑鑽VIP，可於11月8日上午10點領取「新好男孩2023高雄演唱會」獨立購票專屬序號。圖／台灣大哥大提供
購買MyMusic 888元年度方案升級黑鑽VIP，可於11月8日上午10點領取「新好男孩2023高雄演唱會」獨立購票專屬序號。圖／台灣大哥大提供

懷舊經典男孩團體「新好男孩」（Backstreet Boys）掀回憶殺！台灣大哥大體貼用戶，與旗下音樂串流平台MyMusic共同攜手全球最大演唱會娛樂公司LIVE NATION台灣分公司Live Nation Taiwan合作，為台灣電信業獨家官方合作夥伴，今天（11月1日）宣布「新好男孩」將於2023年2月18日登高雄巨蛋開唱，台灣大哥大與MyMusic規劃保留席次購票專區，開放台灣大哥大全月租型用戶、MyMusic黑鑽VIP享有專屬禮遇，在11月9日正式售票前搶先領取專屬購票序號。

台灣大哥大寵粉無極限，開放全部月租型用戶皆可索取「新好男孩2023高雄演唱會」專區保留購票序號，11月6日起搶先至台灣大哥大客服App優惠專區索取，MyMusic黑鑽VIP也可在11月8日領取保留席次購票專區的序號，大幅增加購入演唱會最佳席次的機會。適迎雙11購物節，MyMusic於momo購物網、myfone購物推出最低5折起限時優惠，僅需888元即可購買年度方案並升等黑鑽VIP，可於11月8日上午10點領取專屬序號（原黑鑽VIP用戶可於同日下午2點領取），11月30日前開通MyMusic帳號，再抽Google Pixel Buds Pro藍牙耳機。

除此之外，今年10月在momo購物網消費滿額5,000元的民眾，完成指定聽歌任務也可於11月8日中午12點領取專屬序號。用戶可於11月9日門票正式開賣時，憑專屬序號進入保留席次購票專區，比一般民眾更輕鬆完成購票，入手最佳席次，序號數量有限，領完為止。活動詳情請留意台灣大哥大官網、MyMusic公告最新熱門演唱會專區購票資訊與會員福利。

「新好男孩」自出道以來全球專輯銷量已突破1億3000萬，累積8次葛萊美獎提名、2張鑽石唱片和53張白金唱片，以及連續7張專輯攻佔美國告示牌前10名的傲人成績，神曲《I Want It That Way》更被Billboard美國告示牌欽點為歷代全球男孩團體最具代表性的歌曲冠軍，同時也是MyMusic懷舊歌單上架後即點聽排名第5並霸榜5周的經典神曲。本此與粉絲相約熱情南台灣，將在高雄巨蛋為歌迷帶來原汁原味的經典演出。

台灣大哥大全月租型用戶可於11月6日起至台灣大客服App優惠專區索取「新好男孩2023高雄演唱會」獨立購票專屬序號。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大全月租型用戶可於11月6日起至台灣大客服App優惠專區索取「新好男孩2023高雄演唱會」獨立購票專屬序號。圖／台灣大哥大提供

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