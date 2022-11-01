首部元宇宙沉浸式戲劇《華燈初上未來版》揭「BEATPARK 未來區」樂園序幕

華燈初上未來版 線上體驗展示。圖／HTC VIVE宏達電提供

HTC VIVE宏達電旗下內容品牌VIVE ORIGINALS於今（10/31）宣布將啟動全球首座沉浸式元宇宙樂園「BEATPARK未來區」，背景於數百年後的重置世界中，AAA級美術打造的擬真城區將包含更多元的虛擬角色化身，以及多檔全新沉浸式戲劇！首檔元宇宙戲劇《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》故事將在六百年後的虛擬林森北街區展開，街區中有未來版的「光」俱樂部，讓用戶以沈浸觀影複合遊戲的模式探索！VIVE ORIGINALS同時進駐台北林森北條通街區，供民眾以手機App實地踩點，搶先享受結合5G串流技術的容積攝影拍貼。「BEATDAY」未來將推出多檔當紅戲劇與電影，也將持續佈局元宇宙廣告商務領域，創新元宇宙娛樂體驗！

《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》是全球首創在元宇宙中結合「戲劇」、「遊戲」、「音樂」的沉浸式體驗，融合十大跨產業製程，包含動畫、演唱會、容積攝影、3D動捕、影視製作、舞台劇、遊戲、行動裝置App、5G技術，及行動定位線下服務。本次與台灣在地劇團「故事工廠」演員陣容合作，首度嘗試使用容積捕捉技術拍攝戲劇，全息錄製演員精采演出，創造全新的元宇宙戲劇模式。劇中也邀請新生代創作歌手吳卓源演唱三首原創歌曲，帶給觀眾融合劇情和解謎遊戲元素的演唱會，元宇宙感官享受大升級。

《華燈初上未來版》特別將線上遊玩體驗延伸至線下，用戶將能在透過結合「行動定位服務」（location-based service）及「擴增實境」（Augmented Reality, AR）的行動裝置App，實地走訪林森北路街區，尋找線上解謎所需的線索與限定虛寶。本次也與「時藝多媒體」合作，在林森北路搭建實體店面，販售可由線下探索獲得的實體紀念品，將元宇宙概念帶入現實生活。此外，「華燈初上5G容積攝影體驗站」也讓民眾能體驗結合5G傳輸的容積捕捉技術，製作獨一無二的「容積拍貼」，將自己的立體影像即時分享至華燈初上元宇宙空間及個人社群，提供民眾全設備、跨平台的完整元宇宙娛樂體驗。

HTC VIVE ORIGINALS 總經理劉思銘表示，BEATDAY致力於建立超越現實經驗的娛樂元宇宙，這次首度打造「BEATPARK 未來區」元宇宙沉浸式樂園，首發將帶來《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》元宇宙戲劇，是全球首創將戲劇、演唱會、遊戲與動畫於元宇宙中結合，也是首次將戲劇類商業IP應用於元宇宙。本次也打造線上線下多重場域的體驗模式，融合5G即時傳輸與容積攝影技術，並提供用戶串聯電腦、行動裝置與VR多元設備的服務，期望為用戶提供全面的、連貫性的體驗。

未來「BEATPARK未來區」也將開啟首創在元宇宙街區中開闢廣告版位，於虛擬街區場景開放品牌客戶刊登LED廣告看板，實現元宇宙商務。BEATDAY也將持續與電通行銷傳播集團（dentsu）旗下全方位媒體行銷公司貝立德（dentsu X）與數位行銷顧問公司安索帕（Isobar）合作，三方聯手佈局元宇宙廣告商務代理，滿足品牌客戶，也提供消費者完整的元宇宙體驗。

全球首創沉浸式元宇宙戲劇《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》。圖／HTC VIVE宏達電提供

《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》將於2023年2月發布，將提供用戶結合戲劇、遊戲、演唱會等多元感官娛樂，以及線上與線下的「多重場域式戲劇」沉浸體驗，真正讓元宇宙走入民眾生活，並提供手機、平板、電腦、VR跨平台服務，實現BEATPARK未來區中虛實交錯的元宇宙娛樂！詳細活動資訊請持續鎖定BEATDAY官方網站。