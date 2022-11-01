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全家便利商店「起司季」聯手久久津乳酪本舖、野上麵包坊推新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「起司季」11月2日至11月29日開跑，線上、線下共集結逾百款起司美食，更聯手久久津乳酪本舖、野上麵包坊等品牌推出4款起司甜點與輕食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「起司季」11月2日至11月29日開跑，線上、線下共集結逾百款起司美食，更聯手久久津乳酪本舖、野上麵包坊等品牌推出4款起司甜點與輕食。圖／全家便利商店提供

連日濕冷天氣，氣味香濃、風味醇厚、驅寒暖胃是療癒系美食不可或缺的元素。全家便利商店起司季」11月2日開跑，線上、線下共集結逾百款起司美食，其中實體門市更聯手久久津乳酪本舖、野上麵包坊等品牌推出4款起司甜點與輕食；另有全新聯名鮮食「泰式綠咖哩雞飯」，11月2日至12月13日限時6周購買長榮航空聯名商品，就有機會抽中長榮航空日本不限航點經濟艙來回機票。

全家便利商店看好起司療癒商機，11月2日至11月29日推出「起司季」活動，門市開賣4款全新起司甜點輕食，包括與久久津乳酪本舖聯名「方度乳酪蛋糕」售價48元、SO HOT食堂現烤點心櫃與野上麵包坊聯手打造「奶油起司金磚」售價39元；另外更有「起司派對堡」（售價55元）與「雙重起司烘蛋捲」（11月9日上市，售價69元）等兩款輕食，分別運用來自日本、紐澳、歐洲等地起司，為微涼天氣提供溫暖療癒的好滋味。還有「雙倍起司軟歐」、「起司牛奶麵包」、「三種起司Q貝果」等多款商品接連登場。

說到起司，少不了逗趣可愛的湯姆貓與傑利鼠兩個好夥伴。11月2日至11月29日限時4週於全家便利商店門市購買任一款「起司季」指定商品，即可以19元加價購「湯姆貓與傑利鼠購物袋」一個，共有黃色、藍色2款。

此外，全家便利商店再度聯手長榮航空大搶解封商機，11月2日至12月13日於全家便利商店門市購買任1款指定長榮航空聯名商品，即可獲得1次日本不限航點經濟艙來回機票抽獎機會，將抽出6位幸運兒直飛日本暢玩，消費筆數無上限，買越多筆獲獎機會越大。同時推出全新聯名鮮食「泰式綠咖哩雞飯」，使用泰國進口青咖哩，以椰漿增入料添濃郁滑順口感，售價89元，活動期間使用全家便利商店會員點數1,000點可以半價換購長榮航空聯名品項。全家便利商店App「全+1商城」同步開賣泰式綠咖哩醬包，每包售價99元。

陰雨連綿的天氣，適合喝點熱湯暖身，全家便利商店再度攜手連續4年榮獲《米其林指南一星》的山海樓餐廳，端出古早味台灣補身湯品「豬肚四神湯」，以薏仁、茨實、蓮子、淮山慢火熬燉，香氣十足，售價69元。山海樓聯名系列另有多款湯品、粥品，11月2日至11月15日購買山海樓聯名鮮食並使用全盈+PAY支付即享88折限時優惠。

全家便利商店與長榮航空推出全新聯名先食「泰式綠咖哩雞飯」，使用泰國進口COCK青咖哩，以椰漿增入料添濃郁滑順口感，售價89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與長榮航空推出全新聯名先食「泰式綠咖哩雞飯」，使用泰國進口COCK青咖哩，以椰漿增入料添濃郁滑順口感，售價89元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再次聯手星級餐廳山海樓推出正宗台灣味「四神豬肚湯」，售價69元。11月2日至11月15日購買山海樓聯名鮮食產品，使用全盈+PAY支付即享88折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再次聯手星級餐廳山海樓推出正宗台灣味「四神豬肚湯」，售價69元。11月2日至11月15日購買山海樓聯名鮮食產品，使用全盈+PAY支付即享88折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與長榮航空瞄準解封商機，11月2日至12月13日限時6週於門市購買長榮航空聯名商品，就有機會抽長榮航空日本不限航點經濟艙來回機票。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與長榮航空瞄準解封商機，11月2日至12月13日限時6週於門市購買長榮航空聯名商品，就有機會抽長榮航空日本不限航點經濟艙來回機票。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「起司季」與久久津乳酪本舖合作推出「方度乳酪蛋糕」，選用日本北海道進口物料，綿密細緻的口感令人難忘，售價48元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「起司季」與久久津乳酪本舖合作推出「方度乳酪蛋糕」，選用日本北海道進口物料，綿密細緻的口感令人難忘，售價48元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手長榮航空大搶解封商機，11月2日至12月13日到全家便利商店門市購買任1款指定長榮航空聯名商品，就有機會抽中長榮航空日本不限航點經濟艙來回機票。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯手長榮航空大搶解封商機，11月2日至12月13日到全家便利商店門市購買任1款指定長榮航空聯名商品，就有機會抽中長榮航空日本不限航點經濟艙來回機票。圖／全家便利商店提供
全家便利商店11月2日至11月29日推出「起司季」活動，開賣多款全新起司甜點、輕食與烘焙產品，活動期間更能夠以19元加價購「湯姆貓與傑利鼠購物袋」一個。圖／全家便利商店提供
全家便利商店11月2日至11月29日推出「起司季」活動，開賣多款全新起司甜點、輕食與烘焙產品，活動期間更能夠以19元加價購「湯姆貓與傑利鼠購物袋」一個。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出濃郁風味的「起司派對堡」，加入精選雙色切達起司絲及濃郁奶油乳酪，售價55元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出濃郁風味的「起司派對堡」，加入精選雙色切達起司絲及濃郁奶油乳酪，售價55元。圖／全家便利商店提供

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