雙11大戰搶先開打！Yahoo奇摩購物狂撒上億紅包、最高衝29%回饋

雙11關鍵字熱搜激增3倍！聰明省錢購物攻略大公開熱銷保健品天天吃只要銅板價 經典入門款名牌包二手市場超火燙！善用導購優惠回饋 Yahoo奇摩App購回饋加碼3%超贈點購物中心單日滿3000送11%、超級商城下單登記加碼抽111%超贈點！

物價飆、高通膨、薪水卻沒漲，民眾如何精省荷包？Yahoo奇摩購物教你「鎖定優惠、集中消費」，趁著年度最大雙11購物節將願望清單一次打包入手！入冬時節最重健康保養，平常就有在吃的保健品把握優惠折扣適量囤貨才是王道；想買很久的名牌包在選購上只要掌握簡單要點，不但有機會在大促中撿便宜，未來的保值性及二手行情也仍有看頭。此外，若善用導購平台提供的加碼優惠，更有機會在購物時比其他人多省一筆。近兩週Yahoo奇摩購物也觀察到「雙11」、「1111」等關鍵字搜尋量激增近3倍 ，可見民眾早已摩拳擦掌想了解更多省錢攻略，現在就來看看今年雙11暖慶如何將好康一網打盡，聰明購物！

Yahoo奇摩購物狂撒上億紅包、最高衝29%回饋、超級商城抽超贈點最高111%回饋Yahoo奇摩購物雙11大促即日起搶先開打，即日起至11/6強推全站回饋單日滿3000送11％（上限1,111元），Yahoo奇摩超級商城則從即日起至11/11下單登記加碼抽111%、最高回饋11,100超贈點（共15名）。即日起至11/6止天天上午11點3折券限量開搶，更有幸運大輪盤送超贈點、品牌折價券及各項好禮，最高有機會獲得11,111超贈點回饋，購物不限金額更可登記送獨家超可愛ㄚ虎撲克牌！11/15前於Yahoo奇摩購物刷Yahoo聯名卡累積滿30,000再送5,000元刷卡金；同時掌握時機善用全館滿額、各大信用卡、及導購回饋等加碼優惠，雙11暖慶期間最高可衝29%回饋！

Yahoo奇摩生態圈雙11神助攻！賦能體驗新升級！Yahoo奇摩NFT商店雙11限定、限量111元NFT福袋。 圖／Yahoo奇摩購物提供

聰明購物攻略123：保健食品高CP必囤、經典款精品熱銷不敗、靈活運用先買後付

攻略1：省空間聰明屯貨 就從優惠CP值高的保健食品下手若家裡空間有限卻又想趁優惠一次撿便宜，建議雙11可以從體積小、好收納且優惠折扣很有感的日常保健食品下手。保健食品在Yahoo奇摩購物自疫情以來銷售一直相當亮眼，近期銷售量較上月高出1.2倍 ，各大廠牌打鐵趁熱推出優惠吸引民眾下單搶購，正是想撿便宜的消費者替健康聰明囤貨的最佳時機！舉例來說，Yahoo奇摩購物中心11/6前大研生醫推出全館44折年度最殺折扣，下單再抽Airpod3、Dyson吸塵器；葡萄王全館85折下單再贈薑黃飲8罐。若以熱銷的白蘭氏 鈣+大豆萃取精華60錠/盒來試算，原價一罐1,050元，活動期間三件68折一罐只要646元，平均每天吃一顆只要一枚10元銅板價！秋冬流感、病毒一波接一波，荷包要省、健康保養也不能少，掌握好優惠時機將保健品一次購足絕對是今年雙11暖慶囤貨首選。

攻略2：瞄準熱門大眾深色款 新品二手通通都好價在通膨漲價影響下，對時尚趨之若鶩的消費者大多傾向選擇較好入手的基本款，這也讓名牌包的入門經典商品不論在新品或二手市場上皆供不應求，Yahoo奇摩購物觀察精品銷量近一年成長超過4成，其中二手精品佔比就高達8成 ，因此若遇到現貨供應建議即刻下手收藏，像是Yahoo奇摩購物雙11搶先推出的爆款缺貨精品包款CHANEL牛皮鍊帶兩用郵差包、以及Hermès GARDEN PARTY 30、CELINE Triomphe strap woc老花雙翻蓋釦式斜背包等，不但都是非季節限定的基本大眾款，深色且不過大的尺寸更是精品投資入手的好選擇，只要平日注意防潮及避免刮痕，日後想轉讓也較易在二手市場上獲得好價錢，是重視商品保值的消費者在雙11期間可以瞄準投資的精品好物。

攻略3： 善用導購平台加碼回饋 額外再享更多優惠先比價、賺回饋已成消費者精省購物的必備起手式！除了掌握購物網站內各種優惠外，消費者其實也可多關注導購平台上提供的加碼優惠，讓荷包省上加省！像是Yahoo奇摩App就推出全新購回饋功能，提供額外超贈點回饋，即日起至11/20，消費者點選最新版（v3.32.0）Yahoo奇摩App底部最左邊的購物袋圖示進入「購回饋」進行購物結帳，除了享有Yahoo奇摩購物中心商品雙11優惠外，更將獲得加碼3%超贈點回饋！另外，每日還會推出Yahoo奇摩App獨家限定時時樂優惠，為消費者打造一站式便利行動生活、享受購物大利多；只要掌握雙11購物好時機，使用Yahoo奇摩App購回饋，並善用全館滿額、各大信用卡加碼優惠，就能再享受額外更多折扣，將好康一網打盡！

Yahoo奇摩生態圈雙11神助攻！導購回饋新升級！Yahoo奇摩App購回饋超大方，11_20前加碼3_超贈。 圖／Yahoo奇摩購物提供

Yahoo奇摩購物「11.11瘋搶購物節」搶先購必買推薦：1. 【童樂繪金飾】黃金3錢金塊金條 媽祖賜福獨家設計原價40,988元，時價（Yahoo奇摩購物中心）2. 【Celine】老花雙翻蓋釦式斜背包原價45,000元，特價41,111元（Yahoo奇摩購物中心）3. 【Apple】iPhone 14 256G原價31,400元，特價30,499元（Yahoo奇摩購物中心）4. 【達摩本草】法國專利蔓越莓益生菌原價6,500元，特價1,770元（Yahoo奇摩購物中心）5. 【Chloe】Woody Mini 經典LOGO織帶帆布迷你兩用包原價25,800元，特價25,500元（Yahoo奇摩超級商城）6. 【Nintendo】任天堂 Switch原價9,780元，特價7,050元（Yahoo奇摩超級商城）7. 【白蘭氏】深海魚油+蝦紅素120錠原價4,260元，特價3,620元（Yahoo奇摩超級商城）8. 【小米】智慧氣炸鍋原價1,966元，特價1,111元（Yahoo奇摩拍賣）9. 【YOHO】復古菱格V領寬鬆馬甲針織背心原價450元，特價111元（Yahoo奇摩拍賣）10. 【SHISEIDO】星魅蜜光圈潤唇膏原價450元，特價211元（Yahoo奇摩拍賣）

立即下載升級版Yahoo奇摩App（使用前請確認更新至最新版v3.32.0，以確保獲得點數回饋）● iOS：https://reurl.cc/dVKqVq

Yahoo奇摩購物雙11活動頁： https://reurl.cc/x1Zb6VYahoo奇摩超級商城雙11活動頁：https://reurl.cc/gQ7bZL