蕭邦頂級珠寶腕表展今起登台 紅寶鑽石演繹巴洛克美學

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）自即日起至11月30日止於台北101專賣店舉辦秋季的蕭邦頂級珠寶腕表展，透過工藝與彩色寶石的色澤展現季節的變化，一系列巴洛克式瑰麗設計以及人魚眼淚兩大主題，為11月的台北獻上精湛的百年珠寶工藝以及繽紛寶石的瑰麗華彩。

今年秋冬的巴洛克式設計聚焦繽紛彩色寶石，將深受藏家熱切追捧的紅寶石淋漓展現並運用在各式各樣的珠寶及腕表之上。巴洛克式的風格是對歐洲17世紀時流行藝術的總稱，大量使用貴金屬，並多以方形、圓形、三角形等幾何圖形的規則裝飾，給人一種充滿華麗的對稱感，以法國的凡爾賽宮為其藝術巔峰。此次展出作品結合巴洛克的華麗美學與蕭邦百年工藝，透過圓形、梨形、心型、馬眼形切割等花式切割寶石的組合創造珠寶的非凡氣質。鑑賞焦點為Green Carpet系列一枚鑲嵌55顆14.99克拉馬眼形切割紅寶石的鑽表，馬眼形切割紅寶石組成搖曳的棕櫚葉，在手腕上奢華綻放。