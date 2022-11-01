聽新聞
test
0:00 / 0:00
蕭邦頂級珠寶腕表展今起登台 紅寶鑽石演繹巴洛克美學
瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）自即日起至11月30日止於台北101專賣店舉辦秋季的蕭邦頂級珠寶腕表展，透過工藝與彩色寶石的色澤展現季節的變化，一系列巴洛克式瑰麗設計以及人魚眼淚兩大主題，為11月的台北獻上精湛的百年珠寶工藝以及繽紛寶石的瑰麗華彩。
今年秋冬的巴洛克式設計聚焦繽紛彩色寶石，將深受藏家熱切追捧的紅寶石淋漓展現並運用在各式各樣的珠寶及腕表之上。巴洛克式的風格是對歐洲17世紀時流行藝術的總稱，大量使用貴金屬，並多以方形、圓形、三角形等幾何圖形的規則裝飾，給人一種充滿華麗的對稱感，以法國的凡爾賽宮為其藝術巔峰。此次展出作品結合巴洛克的華麗美學與蕭邦百年工藝，透過圓形、梨形、心型、馬眼形切割等花式切割寶石的組合創造珠寶的非凡氣質。鑑賞焦點為Green Carpet系列一枚鑲嵌55顆14.99克拉馬眼形切割紅寶石的鑽表，馬眼形切割紅寶石組成搖曳的棕櫚葉，在手腕上奢華綻放。
另一主題人魚的眼淚則聚焦多元奇幻的海底世界。焦點作品為一件美名為「人魚眼淚」的Unique Piece頂級奢華鑽石手鍊，以18K白金襯托璀燦白鑽，梨形切割1克拉主鑽襯以165顆圓形切割、62顆梨形切割鑽石，閃爍的光芒優雅地垂掛於手腕，擺動起來光芒如水波蕩漾，展現猶如人魚眼淚般晶瑩剔透之美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言