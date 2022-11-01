蜂蛹、孔雀肉、蛇皮脆片入菜 Sinasera 24獻上法式野味

對你來說，所謂的「野味」是什麼？時序進入秋冬，擁有「東台灣最難訂餐廳」美譽的Sinasera 24，主廚楊柏偉（Nick Yang）罕見地以「野味」為主題，設計了期間限定的「野味時令菜單」，把許多人想都沒想過的「野味」——蜂蛹、孔雀肉、綠頭鴨、蛇皮脆片端上餐桌，將法國歷史悠久的野味文化，帶給台灣饕客。「野味時令菜單」共13道料理，供應期間自11月1日起至12月31日止，每位4200元+10%。

所謂「野味」，過去泛指透過戶外狩獵野生動物而獲得的肉食，而非圈養禽畜。不僅法國人對野味早已「食」之有年，中國人也吃野味肉食，更將野味視為珍貴食材、甚至藥材，認為野味入饌，暖胃補身。

主廚楊柏偉過去曾在南法普羅旺斯的米其林一星餐廳La Bonne Etape，以及米其林三星餐廳Le Petit Nice研習多年，2017年回到台東長濱開設Sinasera 24，堅持以當地時令食材入菜，創造每個季節的專屬菜單。這次大膽打造「野味時令菜單」，便以簡單直接的「吃肉」為主軸，為13道料理揭開序幕。

「蜂蛹、炭烤洋蔥espuma、肚臍橙皮」中的蜂蛹，是楊柏偉主廚對家的記憶。「小時候我爸爸會去抓虎頭蜂，有時會將蜂蛹帶回家做料理，軟的就拿來炒蛋，開始冒角的就炸來吃。」蜂蛹富有滿滿蛋白質，酥炸後的蜂蛹吃起來有如炸馬鈴薯碎，微酸的口感、濃郁的起司香氣，為套餐擔負起開啟味蕾的任務。

「蛇肉蒸蛋：舒肥蛇肉，南瓜椰子蒸蛋」是整套菜單中，最「吸睛」的一道料理。蛇肉細嫩肉少，主廚將蛇肉放進雞湯，以80度舒肥後隔夜取出，再將蛇肉絲放置在帶南瓜勾芡的椰子汁蒸蛋上，搭配費工特製的蛇皮脆片，讓饕客一次嚐到滑嫩與香脆的口感。蛇肉絲吃起來則略似雞肉絲，但鮮味卻更勝禽類，絕對顛覆饕客對蛇肉的刻板印象。