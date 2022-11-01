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小米雙11購機狂歡盛典今開跑 萬元入手輕旗艦 無線洗地機直降2千再送手環

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
針對「超規手機愛好族」於11月1日起至11月11日「小米雙11」購機狂歡盛典活動期間，精選影像旗艦Xiaomi 12T Series、精品旗艦Xiaomi 12 Series推出下殺優惠。圖／小米台灣提供
針對「超規手機愛好族」於11月1日起至11月11日「小米雙11」購機狂歡盛典活動期間，精選影像旗艦Xiaomi 12T Series、精品旗艦Xiaomi 12 Series推出下殺優惠。圖／小米台灣提供

迎接雙11購物大檔，小米強勢推出「小米雙11」購機狂歡盛典，自即日起至11月11日盤點智慧型手機、智慧家電系列商品，以直降、領券及滿額贈等多重活動，連續11天超殺優惠不間斷，不論送禮或自用，一站即滿足各族群用戶的所有需求。今年小米更貼心針對「超規手機愛好族」、「愛家時尚媽咪族」、「就愛網購小資族」3大消費族群推出購物全攻略，以最短的抉擇時間，享受最省荷包的優惠。

小米針對「超規手機愛好族」，精選影像旗艦Xiaomi 12T Series、精品旗艦Xiaomi 12 Series推出下殺優惠。Xiaomi 12T售價16,999元，購機即享2年超長保固與最長6+6個月內1次免費螢幕維修服務、YouTube Premium 3個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務，於活動期間購買即贈小米延長線，再搶限量秒殺券，最低入手價只要15,888元。精品旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降4,000元，優惠價只要22,999元；小螢幕真旗艦Xiaomi 12直降7,000元，優惠價只要16,999元；輕旗艦Xiaomi 12X直降5,000元，優惠價只要11,999元，全系列搶限量秒殺券再折1,111元，最低只要10,888元即可入手精品等級旗艦機。

針對「愛家時尚媽咪族」則推出多款視聽、清潔智慧家電，Xiaomi智慧顯示器Q2 65型，售價35,999元，領優惠券後最低只要34,888元；另外，最新推出的Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra直降2,000元，優惠價只要18,995元，搶限量秒殺券最低只要17,884元，再加贈小米手環6。長銷經典智慧家電空氣淨化器與掃拖機器人系列最高下殺3,000元，Xiaomi空氣循環淨化器直降3,000元，優惠價只要8,995元，搶限量秒殺券最低只要7,884元，而小米掃拖機器人2直降2,200元，優惠價只要5,295元，搶限量秒殺券最低只要4,184元。

同時，11月7日中午12:30小米商城mi.com將舉辦「小米雙11 狂歡Live直播」，直播期間狂撒超過百萬的直播限定發放優惠券，更推出11元、111元或1,111元限時秒殺產品，觀看直播同時回答問題即可參與豪禮抽獎，將有機會抽中Xiaomi智慧顯示器A2 43型或Xiaomi無線洗地機W10 Pro。

除了官方的直降優惠活動，小米更攜手PChome 24h購物、momo購物與蝦皮商城等3大電商平台推出「就愛網購小資族」優惠，於11月1日至11月11日「小米雙11」購機狂歡盛典期間，加碼推出通路獨家優惠。於PChome 24h購物小米旗艦館購買POCO F4 5G 8GB+256G享全通路獨家優惠，最低只要9,499元即可入手超高性價比5G遊戲手機。另外，指定智慧家庭產品享小米合作通路獨家優惠，包含Xiaomi 27型2K電競螢幕最低只要8,495元、Xiaomi智慧顯示器A2 55型最低只要16,999元、Xiaomi智慧顯示器A2 43型最低只要13,999元、Xiaomi超輕量無線吸塵器最低只要7,495元，使用Pi拍錢包綁玉山Pi卡最高再享5%回饋。

於momo購物網小米官方旗艦館購買POCO F4 GT享全通路獨家優惠，最低只要14,999元即可入手。同時，小米掃拖機器人2 Pro享獨家最低價，只要7,295元、Xiaomi空氣淨化器4最低只要3,995元、Xiaomi無線吸塵器G11超殺特惠只要7,995元，momo好康最高享28% mo幣回饋，還可下單抽萬元好禮。

而蝦皮商城小米官方旗艦店則主打購買精品旗艦系列Xiaomi 12X，入手價只要9,499元，雙11當天還可以限量再搶蝦皮優惠券，近5折超狂折扣優惠，只在蝦皮商城小米官方旗艦店。另外，購買小米掃拖機器人2享合作通路獨家優惠，最低只要5,295元。

小米雙11購機狂歡盛典自11月1日起至11月11日，針對「愛家時尚媽咪族」精選多款簡潔美型智慧家電祭出超殺優惠。圖／小米台灣提供
小米雙11購機狂歡盛典自11月1日起至11月11日，針對「愛家時尚媽咪族」精選多款簡潔美型智慧家電祭出超殺優惠。圖／小米台灣提供
小米雙11貼心針對3大消費族群推出購物全攻略，以最短的抉擇時間、最荷包的優惠，一口氣將購物清單全清空。圖／小米台灣提供
小米雙11貼心針對3大消費族群推出購物全攻略，以最短的抉擇時間、最荷包的優惠，一口氣將購物清單全清空。圖／小米台灣提供

購物網 雙11 小米

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