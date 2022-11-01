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佐登妮絲城堡試營運吸引逾30萬人 新工法建材被誤認假石材
嘉義縣大林鎮大埔美產業園區全新觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，上個月試營運，天天湧入大批遊客，試營運昨天結束，業者統計逾30萬人入園，今天正式營運，票價恢復全票300元，送600元消費券（抵用產品），12歲以下小朋友免費入園。
投資30億元的佐登妮絲城堡，讓人秒飛歐洲，媲美「台版凡爾賽宮」超氣派城堡，超過19處打卡點，拍出王子公主夢，古典巴洛克迴廊、穹頂、宮廷花園及噴泉彷彿穿越時空，試營運每天開門，湧入大批遊客、遊覽車，周邊公有停車場一位難求，業者出動接駁車接送。
全新觀光景點，30億元投資及建材成為話題，網友質疑，花30億城堡！幾乎整棟建築石材假的！全是塑膠材質噴上石頭漆，以假亂真！塑膠只需模具即可生產出，哪來的30億？
業者說，30億元不只城堡建築主體，還包含生技園區土地、廠房及研發實驗室等，城堡由知名宇揚設計、劉哲揚建築師及麗明營造施工，建材採玻璃纖維增強混凝土（簡稱GRC），是以耐鹼玻璃纖維作增強材，硫鋁酸鹽低鹼度水泥為膠結材，並摻入適宜集料構成基材。
通過噴射、立模澆注、擠出、流漿等生產工藝，製成的輕質、高強高韌多功能新型無機複合材料，這種工法用在迪士尼、大飯店，現在很普遍，城堡簡介並未提採用石材建築材料。
今天起正式營運開幕，全票300元，送600元產品抵用券，響應台灣女孩日，今天營運到12月31日止，12歲 (含)以下兒童，免費入園，每天上午8點半到下午6點，現場購票入場，實施寵物不落地，帶推車或憑個人證件，向櫃台租借寵物推車。
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