雙11搶先跑！辻利抹茶商品買1送1 Isaac三明治現省50

雙十一將至，來自日本的百年抹茶「辻利茶舖」將於11月1日起陸續推出3款買1送1優惠，包括「經典蛋糕卷買1送1」、「買抹茶夾心薄燒送抹茶杏仁捲」、「買柚見抹茶捲送抹森林」等不同方案，適合抹茶控把握機會入手。韓國早餐店「Isaac」則是推出「醬烤BBQ雞腿排」優惠，現省50元。

11月1日10:00起，凡至辻利官網購買「辻利抹茶夾心薄燒」，就贈送「辻利抹茶杏仁捲」，組合原價898元，優惠價599元，限量100組。中午12:00起，官網也推出蛋糕捲買1送1優惠，購買「辻利濃茶捲」就贈送「宇治焙茶捲」，原價1,360元，優惠價680元，限量100組。另外11月9日中午12:00，購買期間限定的「柚見抹茶捲」，就贈送抹茶黑巧克力戚風蛋糕「抹森林」，原價1,450元，優惠價725元，限量20組。11月20日前註冊官網會員並成為官方line好友，除可獲得折價券100元，滿額並可獲贈限量贈禮。