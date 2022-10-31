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魁列奇13年雅瑪邑桶過桶熟成 小批次限量上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
魁列奇13年法國雅瑪邑桶過桶熟成單一麥芽蘇格蘭威士忌，使用法國人珍藏的雅瑪邑桶進行過桶。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魁列奇13年法國雅瑪邑桶過桶熟成單一麥芽蘇格蘭威士忌，使用法國人珍藏的雅瑪邑桶進行過桶。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

於2019至2022連續4年獲得IWC國際威士忌大賽年度最佳首席調酒師的Stephanie MacLeod，擅長使用不同桶型來增加酒廠原有風味。這次她使用法國人珍藏的雅瑪邑桶進行過桶，推出魁列奇13年法國雅瑪邑桶過桶熟成單一麥芽蘇格蘭威士忌，為斯貝賽壞小子的爆發口感，再添飽滿風味。新酒款將於11月正式在台上市，建議售價新台幣1,880元，全台小批次限量2000瓶。

來自斯貝賽的壞小子魁列奇，以油燒窯烘麥及經典的蟲管冷凝著稱，爆發性的口感與硫磺火藥味，在眾多單一麥芽蘇格蘭威士忌中獨樹一格，擄獲許多威士忌進階品飲者的味蕾。

產自於法國加斯科捏省（Gascony）雅瑪邑地區的雅瑪邑（Armagnac），是法國最古老的葡萄蒸餾酒，同為葡萄蒸餾酒的干邑（Congnac），至少要比雅瑪邑晚兩百年才出現。

受到法國人與歐洲人如此珍愛的雅瑪邑，究竟有什麼特色？不同於干邑品牌收購不同酒莊、不同年份的原酒，經調和後裝瓶；雅瑪邑則是偏向單一酒莊、單一年份熟成裝瓶；這樣的裝瓶概念，恰巧跟單一麥芽蘇格蘭的年份威士忌不謀而合。單一酒莊、單一年份的雅瑪邑，充滿個性且口感豐富，經過高年份熟成後，酒液被馴化而變得柔軟，轉化成更細緻、多層次的風味。

此次即將上市的13年法國雅瑪邑桶過桶熟成小批次限量新品，將已在波本桶中熟成13年的酒液，注入自法國下雅瑪邑產區取得的雅瑪邑桶，為壞小子充滿爆發性的口感，增加了雅瑪邑更飽滿的風味，也為魁列奇標誌性的鳳梨糖漿及營火之夜的香氣，增加了肉桂烤蘋果和焦糖脆餅的香甜。誰能想到壞小子在雅瑪邑桶中使壞，竟能得到這麼這麼甜美爆發的口感呢？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連續4年獲得IWC國際威士忌大賽年度最佳首席調酒師的Stephanie MacLeod。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
連續4年獲得IWC國際威士忌大賽年度最佳首席調酒師的Stephanie MacLeod。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魁列奇13年法國雅瑪邑桶過桶熟成單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精濃度46%，建議售價新台幣1,880元，全台小批次限量2000瓶。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
魁列奇13年法國雅瑪邑桶過桶熟成單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精濃度46%，建議售價新台幣1,880元，全台小批次限量2000瓶。圖／大盛酒品提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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