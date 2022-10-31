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辣又帥還顯腿長！ZENDAYA、杜娃黎波完美示範褲裝穿搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
ZENDAYA和杜娃黎波搶先穿上FERRAGAMO全新2023春夏系列褲裝。圖／FERRAGAMO提供
ZENDAYA和杜娃黎波搶先穿上FERRAGAMO全新2023春夏系列褲裝。圖／FERRAGAMO提供

褲裝也能很性感！當紅女星千黛亞（ZENDAYA）搶先穿上由FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis創作的全新2023春夏系列，濃郁的紅色漸層暈染的褲裝與襯衫，恰好合身的剪裁，即便全身包很緊也流露出火辣氣息。而「危險系」歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）出席時尚雜誌活動時，也選擇了FERRAGAMO 2023春夏系列的黑色褲裝亮相，平口的剪裁露出優雅的鎖骨線條，胸口的薄紗呼應薄紗手套，展現褲裝正裝的性感魅力。

事實上，愈來愈多女星會在正式場合選擇穿著褲裝，不一定要長裙禮服，也能展現中性帥氣又性感的時尚魅力。義大利影后凱西亞絲穆妮亞柯（Kasia Smutniak）出席《蜂鳥》（Il Colibrì）電影宣傳記者會時，就以Versace的黑色西裝套裝登上紅毯；超模Suki Waterhouse和黑珍珠娜歐蜜出席BOSS倫敦牛津街全新旗艦店開幕派對時，也都以剪裁合宜的西裝套裝，展現自在的率性魅力。

義大利影后凱西亞絲穆妮亞柯穿著Versace出席電影宣傳記者會。圖／Versace提供
義大利影后凱西亞絲穆妮亞柯穿著Versace出席電影宣傳記者會。圖／Versace提供
ZENDAYA穿FERRAGAMO全新2023春夏系列褲裝。圖／FERRAGAMO提供
ZENDAYA穿FERRAGAMO全新2023春夏系列褲裝。圖／FERRAGAMO提供
超模Suki Waterhouse出席BOSS倫敦牛津街全新旗艦店開幕派對。圖／BOSS提供
超模Suki Waterhouse出席BOSS倫敦牛津街全新旗艦店開幕派對。圖／BOSS提供
杜娃黎波穿FERRAGAMO全新2023春夏系列褲裝出席時尚活動。圖／FERRAGAMO提供
杜娃黎波穿FERRAGAMO全新2023春夏系列褲裝出席時尚活動。圖／FERRAGAMO提供

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