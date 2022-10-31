再見暗沈黑！秋冬肩背小包就是要鮮豔搶眼
近幾季時尚潮人必備的肩背小包，本季新作陸續亮相。有的在包包細節設計上翻新，也有更多繽紛鮮豔的款式推出，更顯活潑年輕。近日在社群網路上，時尚媽咪Melody、吳速玲、和戲劇女神楊謹華都不約而同選擇了灰色款的VERSACE迷宮女神Greca Goddess系列灰色包，她們分別穿上鮮豔的紅色legging、橘色洋裝、寶藍色上衣等高彩度服裝，配不至於像黑色過於單調的灰色，揮別冬季的黯淡感。本季全新亮相的Greca Goddess迷宮女神系列包款以光滑的皮革製作出稜角和柔美的弧線，裝飾幾何形狀的希臘迴紋金屬元素，除了肩背包亦有大型手拿包，提供黑色、白色、藍綠色和炭灰色選擇。
法國皮革品牌Moynat全新Sac Malle（行李箱包），以源於骨董行李箱的握把做成頂部與包身把手裝飾，標誌的M型金屬釦飾則隱藏在翻蓋之下。內部除小型插袋外還有首次出現在Moynat包款內的雙開式風琴隔層，增加收納空間與容量。品牌更為Sac Malle研發全新精製Dream小牛皮革，以光滑的蠟質觸感散發獨特的天然光澤，共有五色引人注目的Lavander薰衣草紫、Capucine旱金蓮橘、Azure蔚藍色、Chlorophylle 葉綠色及經典的Cognac干邑色。 新生代時尚KOL Maria Bernad、富二代名模Alexandra Richards、女演員Katerine Tannenbaum都以先要的的彩包為基本黑色造型畫龍點睛。
LOEWE則是將經典包款注入玩味俏皮的全新元素，以飽和色彩打造專屬 LOEWE 的美學。以光澤淡雅的緞面小牛皮製成的Puzzle Solid包款，每款設計均附上同色系肩背帶，海軍藍、玫瑰粉、焦糖棕、復古綠到橙花橘，目不暇給的彩盤渲染著整個系列。Hammock包款及Bracelet手拿包同樣採用純色設計，縫線、背帶與五金皆以同色呈現，流露個性與態度。 Goya 、Flamenco及Puzzle Hobo系列化身為柔潤澎感的Puffer新款，Goya包以光滑納帕小羊皮製成，搭配標誌性Anagram金屬磁扣，蓬鬆效果宛如枕頭般，同時更提供一系列秋冬濃郁的彩盤色調做選擇。
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