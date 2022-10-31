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再見暗沈黑！秋冬肩背小包就是要鮮豔搶眼

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
許多品牌今年秋冬以高彩度的新色為簡約穿搭注入活潑氣息。圖／LOEWE、Moynat提供
許多品牌今年秋冬以高彩度的新色為簡約穿搭注入活潑氣息。圖／LOEWE、Moynat提供

近幾季時尚潮人必備的肩背小包，本季新作陸續亮相。有的在包包細節設計上翻新，也有更多繽紛鮮豔的款式推出，更顯活潑年輕。近日在社群網路上，時尚媽咪Melody、吳速玲、和戲劇女神楊謹華都不約而同選擇了灰色款的VERSACE迷宮女神Greca Goddess系列灰色包，她們分別穿上鮮豔的紅色legging、橘色洋裝、寶藍色上衣等高彩度服裝，配不至於像黑色過於單調的灰色，揮別冬季的黯淡感。本季全新亮相的Greca Goddess迷宮女神系列包款以光滑的皮革製作出稜角和柔美的弧線，裝飾幾何形狀的希臘迴紋金屬元素，除了肩背包亦有大型手拿包，提供黑色、白色、藍綠色和炭灰色選擇。

法國皮革品牌Moynat全新Sac Malle（行李箱包），以源於骨董行李箱的握把做成頂部與包身把手裝飾，標誌的M型金屬釦飾則隱藏在翻蓋之下。內部除小型插袋外還有首次出現在Moynat包款內的雙開式風琴隔層，增加收納空間與容量。品牌更為Sac Malle研發全新精製Dream小牛皮革，以光滑的蠟質觸感散發獨特的天然光澤，共有五色引人注目的Lavander薰衣草紫、Capucine旱金蓮橘、Azure蔚藍色、Chlorophylle 葉綠色及經典的Cognac干邑色。 新生代時尚KOL Maria Bernad、富二代名模Alexandra Richards、女演員Katerine Tannenbaum都以先要的的彩包為基本黑色造型畫龍點睛。

LOEWE則是將經典包款注入玩味俏皮的全新元素，以飽和色彩打造專屬 LOEWE 的美學。以光澤淡雅的緞面小牛皮製成的Puzzle Solid包款，每款設計均附上同色系肩背帶，海軍藍、玫瑰粉、焦糖棕、復古綠到橙花橘，目不暇給的彩盤渲染著整個系列。Hammock包款及Bracelet手拿包同樣採用純色設計，縫線、背帶與五金皆以同色呈現，流露個性與態度。 Goya 、Flamenco及Puzzle Hobo系列化身為柔潤澎感的Puffer新款，Goya包以光滑納帕小羊皮製成，搭配標誌性Anagram金屬磁扣，蓬鬆效果宛如枕頭般，同時更提供一系列秋冬濃郁的彩盤色調做選擇。

LOEWE Flamenco puffer熾紅色納帕小羊皮手拿包，97,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Flamenco puffer熾紅色納帕小羊皮手拿包，97,000元。圖／LOEWE提供

LOEWE Puzzle solid墨綠色小牛皮肩背提包迷你款，79,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle solid墨綠色小牛皮肩背提包迷你款，79,000元。圖／LOEWE提供

LOEWE Goya puffer煙燻玫瑰納帕小羊皮肩背包，11萬3,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Goya puffer煙燻玫瑰納帕小羊皮肩背包，11萬3,000元。圖／LOEWE提供

Moynat Sac Malle Azure蔚藍色款，14萬7,000元。圖／Moynat提供
Moynat Sac Malle Azure蔚藍色款，14萬7,000元。圖／Moynat提供

Alexandra Richards揹Moynat Sac Malle Azure綠色款。圖／Moynat提供
Alexandra Richards揹Moynat Sac Malle Azure綠色款。圖／Moynat提供

LOEWE Puzzle solid橙花橘小牛皮肩背提包小型款，10萬4,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle solid橙花橘小牛皮肩背提包小型款，10萬4,000元。圖／LOEWE提供

Versace Greca Goddess迷宮女神肩背包藍綠色，94,000元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess迷宮女神肩背包藍綠色，94,000元。圖／Versace提供

楊謹華揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包灰色款。圖／摘自藝人IG
楊謹華揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包灰色款。圖／摘自藝人IG

LOEWE Goya包也推出蓬鬆的puffer款。圖／LOEWE提供
LOEWE Goya包也推出蓬鬆的puffer款。圖／LOEWE提供

吳速玲揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包灰色款。圖／摘自藝人IG
吳速玲揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包灰色款。圖／摘自藝人IG

Versace Greca Goddess大號迷宮女神肩背包紅色款，10萬2,500元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess大號迷宮女神肩背包紅色款，10萬2,500元。圖／Versace提供

楊謹華揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包灰色款。圖／摘自藝人IG
楊謹華揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包灰色款。圖／摘自藝人IG

Moynat Sac Malle Capucine旱金蓮橘款，14萬7,000元。圖／Moynat提供
Moynat Sac Malle Capucine旱金蓮橘款，14萬7,000元。圖／Moynat提供

Moynat Sac Malle Lavander薰衣草紫，14萬7,000元。圖／Moynat提供
Moynat Sac Malle Lavander薰衣草紫，14萬7,000元。圖／Moynat提供

MELODY揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包灰色款。圖／摘自藝人IG
MELODY揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包灰色款。圖／摘自藝人IG

郭雪芙揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包粉色款。圖／摘自藝人IG
郭雪芙揹VERSACE Greca Goddess迷宮女神包粉色款。圖／摘自藝人IG

LOEWE Goya puffer嫩綠色納帕小羊皮肩背包，11萬3,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Goya puffer嫩綠色納帕小羊皮肩背包，11萬3,000元。圖／LOEWE提供

Katerina Tannenbaum揹Moynat Sac Malle Azure蔚藍色款，14萬7,000元。圖／Moynat提供
Katerina Tannenbaum揹Moynat Sac Malle Azure蔚藍色款，14萬7,000元。圖／Moynat提供

KOL Maria Bernad揹Moynat Sac Malle旱金蓮橘款。圖／Moynat提供
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