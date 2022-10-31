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Seiko復刻元祖計時碼表經典風格 改搭太陽能機芯回歸
撐起Seiko業績半邊天的Prospex系列，今年已經陸續推出叫好又叫座的1968年潛水錶現代演繹版、Save the Ocean子系列和台灣限定的「日初」腕表。而在這季，Seiko則是自1969年Speedtimer表款擷取靈感，在Prospex架構下，搭載太陽能機芯再推出，其中的白面款最是受到消費者關注。
因為成為1964年的東京奧運官方計時，奠定Seiko朝向高精度的計時領域發展，並在1969年打造了品牌第一只搭載垂直離合器裝置的自動上鍊Speedtimer計時碼表，締造嶄新里程碑。這只具劃時代的表款，在今年6月也曾因為世界田徑錦標賽而被復刻推出限量款，並受到藏家的矚目。而承襲了相同的精神與元素，Seiko在這季打造新一代Speedtimer太陽能計時碼表，藉以延續品牌的運動表款美學。均具備飾有測速計刻度的鋁質表圈，日期窗位置特地設置於時標之間；表殼則是採用精鋼打造，表徑尺寸也增大至41.4毫米，更易於辨時。三款中，被表迷暱稱為「貓熊面」的白色款，最受到矚目，也是最具懷舊感的配置。
有著45毫米超大表徑的天梭（TISSOT） Chrono XL Vintage腕表，自上市以來就深受好評，也是目前品牌現行表款中尺寸最大的一款。強調陽剛男人味與運動感的風格，特別為男性消費者所喜愛，這季同樣有全新全阿拉伯數字表盤設計，搭配手感厚實的車縫線皮革表帶，呈現既粗獷又復古的氛圍，後勢看好！
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