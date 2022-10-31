家樂福歐洲週開跑 超過2千款好酒、200款歐式美食瘋買

歲末年終派對季節，不想到處人擠人，不出門在家也能輕鬆澎湃開趴。家樂福歐洲週即日起至11月8日搶先開跑，主打簡單烹調我家秒變歐洲餐酒館，精選歐洲10國200多款商品，超過30支新上架商品，其中還有超過10款以上獨家首賣。而每年消費者最期待的葡萄酒Wine Fair也同步盛大展開，即日起至11月27日展出超過2,000多支好酒，更於11月5日、6日於全台9家指定分店推出VIP微醺之夜，除了現場提供體驗品嚐，憑VIP邀請卡更可享購買葡萄酒消費每滿5,000元即送1,000元家樂福折價券乙張。

近期全球物流陸續恢復正常運作，讓今年家樂福歐洲週喊出「進口商品最齊全」的自信保證。其中Wine Fair VIP微醺之夜上週五於新店店首開跑，開賣2小時就創下酒類超過200萬以上的業績，被譽為義大利版膜拜酒的畢比格雷茲紅酒套組，限量20組也是一開賣就被識貨的VIP們搶購一空。

今年家樂福酒展不僅推出4款限量收藏名酒、限定店別獨賣的24支精選酒款，也為消費者貼心精選佔商品數5～6成價位帶在188～699元之間的平價商品，讓民眾買得爽快、喝得開心。而為了讓民眾更方便選購，家樂福今年酒展更邀請多位重量級酒達人預先對各支上架的葡萄酒進行星等評鑑，跟著DM上的星級評鑑買準沒錯。

品飲葡萄酒當然還要搭配歐式餐點更滿足，歐洲週期間家樂福也特別獨家上架多款復熱即食的冷凍冷藏商品，包括獨家新品義大利Pagnan冷凍牛肝箘燉飯、馬鈴薯朝鮮薊等，或也可將義大利Via Emilia薯條自行搭配義大利LGM松露醬系列，用氣炸鍋簡單加熱就能變出餐廳級美食。追求健康、環保的消費者，家樂福也獨家上架英國LMC植物雞塊與番茄羅勒肉丸與莫札瑞拉蔬菜食漢堡排，還有植物肉丸佐花椰菜米，蔬食者也能輕鬆享用豪華大餐。

另外，可當餐後小點也能當下午茶主角的法式甜點當然也不能少，家樂福首推新上架法國Pasqier系列點心，共推出覆盆莓塔、巧克力閃電泡芙、經典馬卡龍等6款人氣甜品，acquet法式薄餅，還有家樂福獨家上架的法國冷凍肉桂捲、小可頌，簡單加熱就能還原美味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康