旅行裝備跨界傳奇塗鴉藝術家、豪華超跑 讓行李轉盤變身時尚伸展台

旅行是彰顯品味的最佳時刻，機場的行李運輸盤，就宛如是時尚伸展台，吸引著旅人的目光。因此，Samsonite繼以超現實藝術家René Magritte的作品為靈感，打造夢幻款行李箱後，今年則換上傳奇塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat的招牌畫作。而TUMI則與長期合作的豪華超跑麥拉倫（McLaren）打造一系列帶有「速度感」元素的行李裝備。

Samsonite以C-Lite行李箱為藍本，在箱身上塗覆傳奇塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat的「Pez Dispenser」和「Untitled Skull」招牌畫作。兩款行李箱具體展現了Samsonite與Jean-Michel Basquiat顛覆過往傳統的魅力與生命韌性。C-Lite行李箱一直都是品牌經典商品，採用Samsonite Curv® 獨家技術製成，以原料纖維編織後層層堆疊再壓縮，堅固防撞又輕盈，最適合呈現大面積印花設計，而且聯名系列將前衛而原始的單字與圖案相互交錯風格延伸到行李箱款內部。值得一提的是C-Lite行李箱內襯為回收的PET 瓶製成，強調永續環保意識，並提供拉鍊式收納分隔及X形束帶。

而長期合作夥伴的TUMI與麥拉倫這季則呈現了全新款式Axle公事包和獨創融入CX6™碳纖維材質的Velocity後背包。以碳纖維的強度卓越、堅韌耐用為特點，除了強化材質，設計上讓輪廓更流線立體、充滿現代感，並找來車隊賽車手Lando Norris演繹。新款的Velocity後背包使用堅韌CX6™碳纖維材質，附襯墊筆電保護層、兩側彈性口袋和背面磁吸式口袋易於收納和拿取物品﹔USB充電裝置讓長途旅程亦可保有充足電力。Axle薄款公事包設計和McLaren超跑相呼應，皮革提把、磁吸拉鍊、可拆卸背帶、隱藏式口袋和14吋筆電專用加墊隔層﹔搭配1968年首次登場的經典木瓜橘色，讓商務專業人士也能有奢華品味。

Samsonite X Jean-Michel Basquiat Pez Dispenser行李箱，25,800元起。圖／Samsonite提供

TUMI Ｘ McLaren Axle薄款公事包，39,800元。圖／TUMI提供

TUMI Ｘ McLaren Velocity後背包，41,200元。圖／TUMI提供