熱銷王回歸！雀巢 X 星巴克®家享咖啡 推8款耶誕限定

國際食品龍頭雀巢（Nestlé）攜手星巴克®（Starbucks®）在耶誕前夕推出8款耶誕限定商品，除了網友敲碗的「星巴克®太妃核果風味拿鐵」，同步推出耶誕話題新品「星巴克®白巧克力風味摩卡」、「星巴克®海鹽焦糖可可」，將門市的經典熱銷風味直接帶回家。

此外，此波Starbucks® at Home星巴克®耶誕限定系列，也再推全新節日綜合濾掛咖啡™，以及限定膠囊禮盒組搭配贈送季節限定版馬克杯。明(11月1日)起於全台各大零售通路開賣。

星巴克鐵粉每年耶誕必喝的「星巴克®太妃核果風味拿鐵」，門市自2001年上市以來即大受歡迎。為滿足市場「家享需求」，雀巢攜手星巴克®共同將「太妃核果拿鐵」系列帶進消費者家中，去年更寫下平均每60秒賣出一盒、上市貨架不到2周即缺貨的佳績。今年在無數星粉絲敲碗下再度回歸，有沖泡式及咖啡膠囊兩款。

今年也限量推出雀巢多趣酷思膠囊系統的「星巴克®節日限定膠囊組合」，內含主打的「太妃核果拿鐵咖啡膠囊」，同時也不忘送上應景的耶誕節限定版馬克杯。

耶誕限定系列也同步推出兩款新飲品，「星巴克®白巧克力風味摩卡」選用100% 阿拉比卡咖啡豆烘焙佐以白巧克力的香甜氣息，「星巴克®海鹽焦糖可可粉」則嚴選高品質的雨林認證可可豆打造醇厚的濃郁巧克力香氣，兩者皆完美調配出最適合耶誕佳節的溫暖滋味。