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MetaCity M元宇宙魅力 封測全球二萬人參與

文／ Gamamobi 提供

由Gamamobi自研首款開放世界元宇宙手遊《MetaCity M》，於日前舉辦全球限量封測活動(CBT)，短短一周吸引近二萬玩家熱情參與，元宇宙世界讓玩家欲罷不能，在不捨中完美落幕，為感謝玩家的熱情參與及支持，今(11/2)官方公開本次封測活動期間的相關數據，並宣布計畫舉辦下一次的封測活動，讓玩家再次體驗元宇宙的魅力。

《MetaCity M》與眾多玩家分享封測活動(CBT)相關數據。 圖／Gamamobi提供
《MetaCity M》與眾多玩家分享封測活動(CBT)相關數據。 圖／Gamamobi提供

玩家熱情參與 成就佳績

《MetaCity M》封測活動(CBT) ，玩家在進入遊戲後即可隨機獲得土地，初期以進行基礎任務來熟悉新世界，進度自由發揮，室內及露台1:1的房屋空間佈屬、採集資源製作物品、駕馭交通載具，還有釣魚、時空礦洞、戰鬥等玩法，以及特殊的奇構對決競技玩法，更有多達17種的專精職業修煉等，沒有腳本及人物設定，不同的選擇造就不一樣的人生。

據官方統計，全球參與封測活動(CBT)玩家以台灣、泰國、菲律賓、美國等地區居多約佔75%左右，玩家更以高留存度的實際行動表達對於《MetaCity M》的喜愛。

《MetaCity M》參與玩家以台灣、泰國、菲律賓、美國等地區居多約佔75%左右。 圖／Gamamobi提供
《MetaCity M》參與玩家以台灣、泰國、菲律賓、美國等地區居多約佔75%左右。 圖／Gamamobi提供

官方特別分享封測期間精彩數據

本次參與《MetaCity M》封測活動的玩家們沉浸在元宇宙世界的魅力中，上線探索時間總共花費9,148,160 分鐘，角色選擇以男角居多，男女比例為7：3，遊戲中所需物品需要靠製作來取得，活動期間熔爐持續燃燒時間有73,512 小時、傢俱製作總共 571,760 件、衣服製作914,816 件，玩家們對製作已是相當駕輕就熟。

《MetaCity M》角色上線時間總和共計9,148,160 分鐘、角色選擇男女比例為 7：3。 圖／Gamamobi提供
《MetaCity M》角色上線時間總和共計9,148,160 分鐘、角色選擇男女比例為 7：3。 圖／Gamamobi提供

《MetaCity M》熔爐持續燃燒時間： 73,512 小時、承接訂單總次數：800,464次。 圖／Gamamobi提供
《MetaCity M》熔爐持續燃燒時間： 73,512 小時、承接訂單總次數：800,464次。 圖／Gamamobi提供

《MetaCity M》傢俱製作總件數： 571,760 件、衣服製作件數： 914,816 件。 圖／Gamamobi提供
《MetaCity M》傢俱製作總件數： 571,760 件、衣服製作件數： 914,816 件。 圖／Gamamobi提供

在《MetaCity M》的元宇宙世界裡探索，玩家們平均移動22,288 公尺，而玩家們展現優越的社交能力，互動拜訪達457,408 次，平均好友數也有25位，遊戲還能承接訂單獲得額外的資源，承接總次數也高達800,464次。還有在移動中偶爾會掉落地圖的破洞，總共掉落了81,680次，是本次活動另類的有趣體驗；除此，遊戲還有些不盡善的地方，官方也表示會吸取大家體驗後的建議，並用心積極改善。

《MetaCity M》玩家平均移動距離：22,288 公尺、掉落地圖破洞次數：81,680次。 圖／Gamamobi提供
《MetaCity M》玩家平均移動距離：22,288 公尺、掉落地圖破洞次數：81,680次。 圖／Gamamobi提供

《MetaCity M》玩家社交互動拜訪次數： 457,408 次、平均好友數：25位。 圖／Gamamobi提供
《MetaCity M》玩家社交互動拜訪次數： 457,408 次、平均好友數：25位。 圖／Gamamobi提供

《MetaCity M》玩家用心製作影片分享體驗心得

為感謝全球玩家對《MetaCity M》的支持與熱愛，官方緊接計畫下一次的封測活動(CBT)，除了不斷的優化改進也會開放更多豐富的遊戲系統給玩家們體驗，而官方社群也將不定期舉辦各種活動，喜愛元宇宙世界的玩家們敬請關注《MetaCity M》官方社群，留意相關資訊喔！

《MetaCity M》計畫即將開啟下一次的封測活動(CBT)，玩家們敬請期待。 圖／Gamamobi提供
《MetaCity M》計畫即將開啟下一次的封測活動(CBT)，玩家們敬請期待。 圖／Gamamobi提供

《MetaCity M》官網： https://metacitym.megaversegame.io
《MetaCity M》官方社群：https://linktr.ee/metacitym
《MetaCity M》Google Play預先註冊：https://g.metacitym.com/mcmnews

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