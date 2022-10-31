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連5年摘二星！「祥雲龍吟」為何暫停業？赫士盟解釋了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
主廚稗田良平為祥雲龍吟的靈魂人物。圖／祥雲龍吟提供。
主廚稗田良平為祥雲龍吟的靈魂人物。圖／祥雲龍吟提供。

已經連續5年獲得米其林二星肯定的「祥雲龍吟」，今日無預警發布「暫時停業公告」，表示自12月1日起將暫停營業，引起美食圈內的熱烈討論。赫士盟餐飲集團受訪時表示，目前主廚仍在團隊之中，待調整好內部後，未來仍會在台提供服務。

位於台北大直的「祥雲龍吟」，自2014年11月1日正式開幕，為日本名餐廳「龍吟」在台灣的姊妹分店，並由稗田良平擔任主廚，提供兼具傳統與創新的懷石料理。包括「乳鴿」、「香魚」都是店內代表性的明星菜餚。自米其林指南登台以來，祥雲龍吟也憑藉著優異的料理水準，連續5年獲得二星殊榮。

在登台滿8週年的前一日，祥雲龍吟無預警發布暫停營業公告，表示「為了提供更好的餐點與服務，我們將重新調整內部服務模式及設定未來發展方向，也因此，抱著非常遺憾與不捨的心情，祥雲龍吟將營業至11月30日，並於12月1日起暫時歇業。」

對於暫停營業的作法，祥雲龍吟所屬的赫士盟餐飲集團表示，此政策已經與日本本店討論很久的時間。日方認為，若能夠將餐點、服務調整維持在最好的狀態，那麼對於暫停營業抱持正向看待。隨著暫停業的消息出爐，許多民眾也猜想與主廚有關。赫士盟答覆，關鍵的稗田良平主廚目前仍在團隊之中，此次暫停營業後，祥雲龍吟一定還會再度開幕，但是尚無法確認正式重新開幕的時間。

另外儘管疫情重擊餐飲業，但祥雲龍吟的訂位狀態穩定，本次暫停業政策與疫情無關。而至暫停歇業日（11月30日）前的預定，目前也已經全滿。

祥雲龍吟的「烤香魚」乃是明星招牌料理。圖／擷取自祥雲龍吟Ryugin粉絲頁
祥雲龍吟的「烤香魚」乃是明星招牌料理。圖／擷取自祥雲龍吟Ryugin粉絲頁

米其林 餐廳 疫情

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獨／蟬聯5年米其林二星！「祥雲龍吟」 12月暫停營業

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