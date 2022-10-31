遊瑞士現折萬元！瑞旅局攜手業者 ITF旅展推優惠

瑞士國家旅遊局（以下簡稱「瑞旅局」）11月4日至7日於南港展覽館舉辦的ITF台北國際旅展，攜手台灣兩大瑞士火車推廣夥伴飛達旅遊GoByTrain、華友旅行社推出多項優惠，瑞士自由行現省2,500元，團體行程折價10,000元；線上旅展優惠同步展開。

瑞士已全面取消國際旅行限制和境內防疫措施，上半年的國際旅客留宿夜數已恢復至2019年同期的90%。截至目前，新加坡赴瑞士旅遊已達2019同期的2倍、馬來西亞赴瑞士旅遊達2019同期的1.7倍，對於10月剛解禁的台灣，瑞旅局表示，期待台灣旅客再次重返瑞士！

瑞旅局推薦以「火車」暢遊瑞士，最能實踐永續旅行，還可兼顧深度旅行的樂趣。瑞士旅行通行證Swiss Travel Pass一張票可以搭乘瑞士全境的火車、巴士、船，體驗冰河列車Glacier Express、伯連納列車Bernina Express、黃金列車GoldenPass Panoramic、琉森─因特拉肯快線Luzern–Interlaken Express，以及聖哥達景觀列車 Gotthard Panorama Express等五大高級景觀列車Premium Panoramic Trains，憑瑞士旅行通行證還可享有500家合作博物館、市區交通，以及瑞士各大著名山峰購票優惠。

歐洲鐵路台灣總代理飛達旅遊GobyTrain在ITF旅展獨家推出現省2,500元的「瑞士旅行通行證旅展套票」，內含瑞士旅行通行證、全歐吃到飽網卡、瑞士交通系統購物袋（送完為止），旅遊期限最晚可至2023年8月31日，預計明年前往瑞士自助旅行者可把握旅展優惠。

深耕瑞士火車團體旅行的華友旅行社則推出「瑞士火車環遊11日」，與榮獲金質旅行獎的「瑞士火車13日」兩款行程，旅客全程不需自己拉行李上火車，團體旅行兼有自由行的自在，旅展期間也推出年度最高每人10,000元折價優惠。

以上優惠細節可查：https://blog.gobytrain.com.tw/2022ITF。