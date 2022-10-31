會移動的網美飯店問世！ 雲品 X Volvo打造露營概念車

邊境解封後，國旅市場也發生各種變革；今日雲品國際旗下君品Collection與Volvo新凱集團旗下富豪租車(Asap Leasing Corporation)，以「移動式旅館」為概念成立「VANTEL」新事業體品牌，12月1日正式上路，以「會移動的網美飯店」號召、打造國旅新體驗。

雲品國際總經理丁原偉表示，看好集團在全台各地都有據點的營運優勢，雲品國際以Hotel in a Van的理念打造「VANTEL」新事業體品牌，運用移動式的露營車讓服務延伸，並串聯集團旗下雙北、桃園、台中、日月潭、嘉義、高雄、宜蘭、花蓮與台東等飯店據點與委託經營案，未來台南安平、屏東四重溪據點投入營運後，更可以進行點、線、面的旅遊串連，並推展在地深度旅遊，此舉也將為國內旅遊帶來重大的革命性創新。

據中華民國露營協會統計，國內常態性露營人口即將突破200萬人次，近期汽車品牌也開始跨足露營車市場搶攻國內旅遊市場，雲品國際與富豪租車(Asap Leasing Corporation)成立「VANTEL」新事業體，透過露營車品牌「VANTEL」提供消費者在親近大自然享受公路旅行，除了戶外露營及短期假期外，也可搭配雲朗觀光旗下飯店住宿體驗。

首次問世的「VANTEL」露營車排氣量為1500CC，為四速自排車，輕鬆入門好駕駛，車內搭載高達20多樣車內配件，包括睡袋、編織毛毯、蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱 、卡式瓦斯爐、深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、復古白金無線藍牙喇叭、復古LED電池式露營燈、愛迪生氣氛串燈等，依照產品包套與服務項目、價格不同，可依照個人需求打造自己的Glamping車宿體驗。