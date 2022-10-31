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全球產量僅4%！台南遠東香格里拉首推「粉紅檸檬」甜點
全球產量僅佔4%的稀有品種「粉紅檸檬」，經過4年努力，台灣小農生產終於在今年成功上市。台南遠東香格里拉特別以這款擁有獨特葡萄柚酸甜滋味、及柑橘清香的檸檬，首發系列甜點及下午茶套組。即日起至11月30日於飯店品香坊外賣部推出粉紅檸檬系列甜點，售價160元起；大廳茶軒「粉紅檸檬下午茶組」同步登場，雙人1,000元+10%、單人500元+10%，需提前一天預訂。
原產自美國加州的「粉紅檸檬」，於1931年被發現，其為優利卡檸檬Eureka lemon (俗稱四季檸檬)品種自然變異而成；目前在台灣僅嘉義一家小農栽種成功。粉紅檸檬外型特別，仿如西瓜皮的紋路帶有鵝黃、粉紅與翠綠等三色交織；相較於其他品種的檸檬，其外皮厚實且酸度高，果肉含有豐富的花青素，而呈現獨特的淡粉紅色。
於國內外西點賽事屢獲佳績的台南遠東香格里拉西點主廚許煜新，嘗試多次後，以其獨特風味融入法式甜點。像是以蓬鬆戚風蛋糕體為基底的「粉紅檸檬雲朵」，外型典雅、具多層次口感的「妮薇雪」，喜愛挑戰味蕾的甜點控不可錯過「生薑檸檬」，創新滋味的還有口感綿密、濃郁奶香「粉紅檸檬乳酪」，以及華麗華麗感十足的「檸檬島嶼」等。
大廳茶軒的「粉紅檸檬下午茶組」，一次收覽迷你版「粉紅檸檬乳酪」、「檸檬島嶼」、「妮薇雪」，與限定款「粉紅檸檬司康」，以及4款輕食鹹點，搭配特調雞尾酒，於11月限定推出。
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