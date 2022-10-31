話題、買氣俱佳！New Era再度攜手街牌 打造限量聯名帽

在2021年時，New Era首度與高端街牌Just don合作，替NFL美國職業美式足球聯盟共同打造全新Just Don x NFL New Era 59FIFTY系列帽款，深受消費者喜愛，亦反映在銷售上。於是今年雙品牌再次攜手，同樣以運動為主題，把目光移往MLB世界大賽，打造限量59FIFTY系列帽款，希望再創佳績。

MLB世界大賽正式開打，於是New Era與Just don便以此為主題，推出全新聯名系列帽款，結合雙品牌的美學DNA，加上9支球隊招牌標誌，一次滿足球迷潮流迷與的收藏慾望。帽款正面以立體刺繡呈現各隊隊徽及「Just Don」Logo；側邊別出心裁地呈現各隊的全明星賽（All Star Game）主場標誌；帽後則為MLB Batterman的經典標誌，具備飽和圖案色澤到具故事性的設計。奪目配色宛如將街頭塗鴉移轉到帽上，呈現美式復古風格的撞色拼接帽款。

KANGOL x Sport b.恐龍鐘型帽，2,880元。圖／Kangol提供

不只New Era有話題聯名，來自英國的Kangol也是再度與時尚品牌SPORT b.跨界，以招牌的帽款為基礎，創造全新系列。去年雙品牌就曾合作過限定潮帽，並在上市當天被搶購一空!，今年除了推出百搭的雙面漁夫帽款外，更有KANGOL經典鐘型帽，並延續去年聯名所推出的聯名系列標誌，以KANGOL袋鼠及SPORT b.的Dino恐龍Logo之間放上「+」象徵聯名。而在鐘型帽的部分特別以拼接色彩的設計將恐龍放大，並透過紗線材質打造毛絨立體效果，增添趣味及層次感。

Just Don x MLB New Era 59FIFTY系列帽，2,480元。圖／New Era提供

Just Don x MLB New Era 59FIFTY系列帽，2,480元。圖／New Era提供

Just Don x MLB New Era 59FIFTY系列帽，2,480元。圖／New Era提供