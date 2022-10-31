獨／蟬聯5年米其林二星！「祥雲龍吟」 12月結束營業

震驚！已經連續多年獲得米其林二星肯定的「祥雲龍吟」，今日發布宣佈，因重新調整內部服務模式及設定未來發展方向，將於12月1日起暫停營業。隨著消息一出，也引發美食圈內的熱烈討論

「祥雲龍吟」為日本龍吟姊妹分店，由稗田良平擔任主廚，標榜透過與在地農家與漁家交流，深入理解台灣季節轉化與食材特色，每日並運用台灣豐富及新鮮物產，結合龍吟流的料理技巧，展演出兼具傳統創新的懷石料理。