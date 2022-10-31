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身份證有「0126」 馬辣家族「烏魚子、干貝吃到飽」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
夯下去選擇指定方案，可升級「北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去選擇指定方案，可升級「北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供

11月7日為節氣中的「立冬」，也宣告冬天的來臨。為滿足民眾冬季進補的需求，「馬辣集團」集結旗下10個品牌，推出一系列優惠方案。11月1日至11月30日期間，2成人以上同行，姓名中有「立、冬、進、補」任一字（同音可），或身份證、健保卡字號有「0、1、2、6」任2碼的民眾（數字可重複），提前1日以上預約並主動參與活動，即可依品牌享不同優惠。

本月「馬辣」餐檯限時供應「南美洲無籽紅葡萄」吃到飽，符合條件者用餐，全桌還可享「XXL東石大蛤吃到飽」。「新馬辣」、「新馬辣PLUS+」則各是可升級「九孔鮑魚吃到飽」、「北海道生食級大干貝吃到飽」。

「涮樂」符合條件者，選擇極上和牛、極上雙和牛方案，全桌可享「鮮甜白蝦吃到飽」；「問鼎」選擇988元方案，每成人贈「美國見島和牛」1份、2成人2份；選擇1,288元方案，每成人贈「紅條石斑」1份，2成人2份；選擇1688元方案，2成人贈「加拿大波士頓大龍蝦」1份，或可選「佐渡花蟹」吃到飽。

針對喜愛燒肉的民眾，「熊一」選擇指定方案且符合條件者，全桌可享「北海道生食級干貝吃到飽」或「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。「哞哞屋」選擇「美澳雙和牛」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」。選擇「世界三大和牛」方案，再加贈氣泡酒1瓶。另外不限時段、人數與價位，活動期間到店，也可享「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」吃到飽。

至「夯下去」消費，選擇「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「北港烏魚子吃到飽」；「燒肉ChaCha」給予五星好評，免費升級自助吧吃到飽。另外「狗一下居酒食堂」不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」1份。針對忠孝店，也推出吃到飽方案，每人988元起，每日限量20組。

「新馬辣」可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
「新馬辣」可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋推出新品「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」，符合條件還可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋推出新品「麻油雞胇松阪豬湯泡飯」，符合條件還可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
馬辣可免費升級「東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
馬辣可免費升級「東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
「涮樂」符合條件者，可享「鮮甜白蝦吃到飽」。圖／馬辣提供
「涮樂」符合條件者，可享「鮮甜白蝦吃到飽」。圖／馬辣提供
「熊一」符合條件者，可享「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供
「熊一」符合條件者，可享「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供
「問鼎」推出快閃吃到飽方案，依不同方案可享不同額外升級。圖／馬辣提供
「問鼎」推出快閃吃到飽方案，依不同方案可享不同額外升級。圖／馬辣提供
符合條件者，至「新馬辣Plus+」可升級「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，至「新馬辣Plus+」可升級「北海道生食級干貝吃到飽」。圖／馬辣提供

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