向復古慢滋味致敬 喝自然葡萄酒展南港瓶蓋工廠登場

全台最大自然派葡萄酒展——喝自然葡萄酒展Buvons Nature，聚集自然派美酒、美食與行業職人，早已成為巷仔內酒迷的年度盛事；今年於疫後重啟，將於11月12、13日，上午11點至下午5點，以「向古法新釀致敬」為主題，於南港瓶蓋工廠台北製造所舉辦。

今年的酒展活動準備了百餘款自然派試飲、甕邊導覽、米其林綠星餐廳特製餐盒、快閃酒吧等豐富的餐飲體驗，邀請酒迷同好一起在舊時的酒業廠區，享受來自海外與本地的自然派佳釀，參與自然風物的對話。

葡萄酒作家、喝自然策展人林裕森，將本屆酒展定義為「向古法新釀致敬」的一年，將那些被現代釀酒工業遺忘、復因自然派再起的手造技藝——原生酵母發酵、混種與混釀、Pét-Nat自然派氣泡酒、泡皮橘酒、氧化培養、和最古老的釀酒容器「陶甕」設為主題，讓台灣葡萄酒迷體驗自然派從傳統中創造出的全新發展。林裕森表示：「復古的創新滋味，並沒有離我們太遙遠。」

喝自然並進一步邀集對台灣風土、物產、人文各有擅長的跨界團隊——威石東、出力釀、金色三麥、土生土長，協作「釀酒計畫」，將遠從喬治亞運來的陶甕和客家銅鑼窯陶缸，用於葡萄酒和混釀酒。釀造出的十餘款本地自然派佳釀，分別使用台灣的釀酒驕傲木杉葡萄、都蘭阿美族糯米酒，和代表北客風味的酸柑與桐花蜜，品酩時宛如親訪酒莊般由釀造團隊導覽、於甕桶邊試飲，是分外特別的酒展經驗。

此外，酒展的「喝自然 Grand Tasting」展區，更邀集21家進口商，包括是酒、維納瑞、詩人酒窖、新生活葡萄酒、捷孚、酩洋、品芙、Alight Wine Company、Wined Up、心世紀、多卡伊、桀果、iCheers、蓓朵思、深杯子、莎祿、醉翁堂、萬憂解、簡單葡萄酒坊、翰品、長榮桂冠葡萄酒坊，展出一百七十多款來自10個產國、13種類型的自然派葡萄酒，也逐攤規劃以陶甕酒和橘酒為主的主題選酒，品類之豐，絕對是酒迷心嚮往之的品飲清單。

除了葡萄酒，酒展內外的餐飲活動也不馬虎。由台南「那個那裡」段洋洋坐鎮的「喝自然快閃酒吧」，將攜侍酒師葉昌勳，和花蓮「雪莉Wine Only」、台北「燕子愛紅酒」、「樸斟」、「50/45 WINEHAUS」、「L'epicerie Le Croix」等自然派酒迷不陌生的酒吧飲品主理人輪番上陣，提供飲迷難得的珍稀選酒，限量單杯。

米其林綠星餐廳EMBERS主廚郭庭瑋（Wes），精心製作了「喝自然風土餐盒PairBox」，將台灣在地的風土食材和陶罐釀酒的副產物做風味結合，供饕客一窺他究極台味、溯源食材、對永續食飲的思索。

想吃簡單點，也有鬧蟬烘豆工作室的輕食、就是生活提供的西班牙伊比利火腿，可供作佐酒方案。而酒展後，在廣場上結合薄酒來與辦桌，沈浸於變形金剛舞台車的超寫實晚餐，又是另外一番台灣人文飲食的華麗風貌。

值得一提的是，喝自然酒展將以循環水取代瓶裝水，首度設置能從空氣中集水、濾水的「造水智慧家電ARKVO」，在永續當道的時代，提供訪客體驗更友善環境的飲水方案。

◎喝自然葡萄酒展 ．時日：2022年11月12日、13日，上午11：00～下午5：00 ．地點：瓶蓋工廠台北製造所（台北市南港區南港路二段13號）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康