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想在下面接香奈兒！夢幻影片 熱氣球奔月 禮物搭降落傘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供

「前進月球！（To the moon!）」香奈兒（CHANEL）品牌大使朴秀珠（Soo Joo Park）說。香奈兒推出2022年歡慶佳節的全新形象視覺「ONCE UPON A MOON登月巡禮」，迎接歲末暖心時光，包括朴秀珠及模特兒Giedre Dukauskaite、Adesuwa Aighewi、Matthew Bell和Reece Nelson，都一起搭乘上這艘香奈兒熱氣球，一同登月巡禮，探索COCO CRUSH、CAMÉLIA、N°5高級珠寶系列及J12和PREMIÈRE腕表等精選作品。

在洋溢熱鬧節慶氛圍的影片中，香奈兒熱氣球緩緩而上，品牌大使們精心包裝禮物、細心打上緞帶蝴蝶結；氣球緩緩上升，禮物則搭乘降落傘從天而降，接著，派對樂音節奏點亮夜空，熱氣球朝月球全速前進！在影片中出現的經典香奈兒珠寶與腕表，交織出歡愉快樂的氣息，而且都是最適合送禮的經典品牌象徵：COCO CRUSH高級珠寶運用精緻的金雕，裝飾Matelassé菱格紋圖騰，其中包括以香奈兒女士鍾愛的品牌代表色米色為靈感獨創的18K BEIGE米色金材質，有的鑲嵌香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石，提供各種寬窄品項的設計作為選擇。除此之外亦有展現經典女性魅力的山茶花系列CAMÉLIA，以及以香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」為靈感的N°5 高級珠寶，更有將幸運隨身攜帶的神奇魔力。

香奈兒顛覆鐘表領域的兩大經典Première與J12腕表，也是極具品牌代表性的絕佳好禮。香奈兒以首個專為女性設計的Première腕表，於1987年跨入製表領域，設計結合N°5香水瓶蓋的八角形輪廓、經典菱格紋包的皮革穿鍊的表帶，以及簡約無數字的雙色設計等，魅力至今備受喜愛。而2000年時顛覆傳統製表世界的J12腕表，除了保有迷人運動感外型，2020年之際更換上品牌與瑞士KENISSI製表廠攜手打造的全新Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，猶如收藏21世紀第一枚經典腕表，別具意義。

J12腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，22萬7,000元。圖／香奈兒提供
J12腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，22萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K白金雪花式鑲嵌鑽石，43萬0,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K白金雪花式鑲嵌鑽石，43萬0,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，18K黃金鍍精鋼表殼配黑色皮革穿鍊表帶、黑漆表面、石英機芯，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，18K黃金鍍精鋼表殼配黑色皮革穿鍊表帶、黑漆表面、石英機芯，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K Beige米色金，85,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K Beige米色金，85,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH手環，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，37萬5,000元；COCO CRUSH手環，18K Beige米色金，24萬4,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH手環，18K Beige米色金鑲嵌鑽石，37萬5,000元；COCO CRUSH手環，18K Beige米色金，24萬4,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬8,000元。圖／香奈兒提供
ETERNAL N°5項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH戒指窄版款，18K黃金鑲嵌18顆總重約0.37克拉明亮式鑽石，11萬4,000元；COCO CRUSH戒指窄版款，18K黃金，45,000元；COCO CRUSH戒指窄版款，18K白金，49,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH戒指窄版款，18K黃金鑲嵌18顆總重約0.37克拉明亮式鑽石，11萬4,000元；COCO CRUSH戒指窄版款，18K黃金，45,000元；COCO CRUSH戒指窄版款，18K白金，49,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
香奈兒2022年以「ONCE UPON A MOON登月巡禮」形象視覺歡慶2022佳節。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH戒指窄版款，18K黃金鑲嵌18顆總重約0.37克拉明亮式鑽石，11萬4,000元；COCO CRUSH戒指窄版款，18K黃金，45,000元；COCO CRUSH戒指窄版款，18K白金，49,000元。圖／香奈兒提供
（由左至右）COCO CRUSH戒指窄版款，18K黃金鑲嵌18顆總重約0.37克拉明亮式鑽石，11萬4,000元；COCO CRUSH戒指窄版款，18K黃金，45,000元；COCO CRUSH戒指窄版款，18K白金，49,000元。圖／香奈兒提供

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