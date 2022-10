想在下面接香奈兒！夢幻影片 熱氣球奔月 禮物搭降落傘

「前進月球!(To the moon!)」香奈兒(CHANEL)品牌大使朴秀珠(Soo Joo Park)說。香奈兒推出2022年歡慶佳節的全新形象視覺「ONCE UPON A MOON登月巡禮」,迎接歲末暖心時光,包括朴秀珠及模特兒Giedre Dukauskaite、Adesuwa Aighewi、Matthew Bell和Reece Nelson,都一起搭乘上這艘香奈兒熱氣球,一同登月巡禮,探索COCO CRUSH、CAMÉLIA、N°5高級珠寶系列及J12和PREMIÈRE腕表等精選作品。

在洋溢熱鬧節慶氛圍的影片中,香奈兒熱氣球緩緩而上,品牌大使們精心包裝禮物、細心打上緞帶蝴蝶結;氣球緩緩上升,禮物則搭乘降落傘從天而降,接著,派對樂音節奏點亮夜空,熱氣球朝月球全速前進!在影片中出現的經典香奈兒珠寶與腕表,交織出歡愉快樂的氣息,而且都是最適合送禮的經典品牌象徵:COCO CRUSH高級珠寶運用精緻的金雕,裝飾Matelassé菱格紋圖騰,其中包括以香奈兒女士鍾愛的品牌代表色米色為靈感獨創的18K BEIGE米色金材質,有的鑲嵌香奈兒女士最鍾愛的寶石-鑽石,提供各種寬窄品項的設計作為選擇。除此之外亦有展現經典女性魅力的山茶花系列CAMÉLIA,以及以香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」為靈感的N°5 高級珠寶,更有將幸運隨身攜帶的神奇魔力。