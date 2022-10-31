想在下面接香奈兒！夢幻影片 熱氣球奔月 禮物搭降落傘

「前進月球！（To the moon!）」香奈兒（CHANEL）品牌大使朴秀珠（Soo Joo Park）說。香奈兒推出2022年歡慶佳節的全新形象視覺「ONCE UPON A MOON登月巡禮」，迎接歲末暖心時光，包括朴秀珠及模特兒Giedre Dukauskaite、Adesuwa Aighewi、Matthew Bell和Reece Nelson，都一起搭乘上這艘香奈兒熱氣球，一同登月巡禮，探索COCO CRUSH、CAMÉLIA、N°5高級珠寶系列及J12和PREMIÈRE腕表等精選作品。

在洋溢熱鬧節慶氛圍的影片中，香奈兒熱氣球緩緩而上，品牌大使們精心包裝禮物、細心打上緞帶蝴蝶結；氣球緩緩上升，禮物則搭乘降落傘從天而降，接著，派對樂音節奏點亮夜空，熱氣球朝月球全速前進！在影片中出現的經典香奈兒珠寶與腕表，交織出歡愉快樂的氣息，而且都是最適合送禮的經典品牌象徵：COCO CRUSH高級珠寶運用精緻的金雕，裝飾Matelassé菱格紋圖騰，其中包括以香奈兒女士鍾愛的品牌代表色米色為靈感獨創的18K BEIGE米色金材質，有的鑲嵌香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石，提供各種寬窄品項的設計作為選擇。除此之外亦有展現經典女性魅力的山茶花系列CAMÉLIA，以及以香奈兒女士鍾愛的幸運數字「 5 」為靈感的N°5 高級珠寶，更有將幸運隨身攜帶的神奇魔力。