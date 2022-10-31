全家推「精品巧克力圖鑑」2件8折 甜蜜派、口感系、大人味全面療癒巧克力控

最近北部天氣超濕冷，讓人隨時想來點暖心療癒食物補充能量。全家便利商店瞄準秋冬療癒商機，於11月2日至11月29日推出「CHOCO LIFE精品巧克力圖鑑」主題活動，導入多國獨家巧克力，包含德國、法國、日本、義大利、比利時等10國特色商品，合計多達近50款新品，要讓巧克力控全面瘋狂；不論是經典不敗的「香濃甜蜜派」、搭配威化或榛果的「口感系」巧克力，或是高可可濃度及含酒心的「大人味」巧克力通通有，讓消費者輕鬆品嚐到豐富的異國巧克力風味，活動期間購買指定商品還可享任2件8折、3件7.7折優惠。

比起送禮，近年消費者更注重自身溫暖療癒需求，讓整個秋冬季巧克力都熱銷。全家便利商店此次以香濃甜蜜派、口感系、大人味3大類別，推出近50款異國巧克力新品，其中香濃甜蜜派巧克力則首推瑞士蓮軟心巧克力，共有夾餡牛奶巧克力、夾餡黑巧克力、夾餡綜合巧克力3種選擇，且活動期間購買第2件享6折優惠，任選3件就可獲得全通路獨家的金色星形鐵盒，絕對是送禮首選。另外，全家亦獨家販售日本暢銷品牌Look巧克力新口味「伯爵茶棉花糖風味可可」，軟綿內餡搭配入口即化的茶香巧克力，是下午茶時光最佳搭檔；愛好混搭風味則可選擇Milka草莓夾心牛奶巧克力，濃郁牛奶巧克力搭配草莓酸甜滋味，一次滿足雙重享受。

看好消費者喜愛爽脆口感，全家一口氣推出20款口感系巧克力，不僅有威化餅及榛果，還包含布朗尼、果乾、焦糖脆粒等用料，更增添巧克力豐富層次。首推義大利Sorini系列品項，共有鹹焦糖夾心、榛果焦糖夾心、布朗尼夾心口味，香濃牛奶巧克力搭配脆口夾餡，每一口都充滿驚奇。大人小孩都愛的健達繽紛樂也不能錯過，全家獨家導入3入組超值包以及動物陶瓷直身杯贈品，購買健達指定商品任3件就可獲得。針對只是一時嘴饞又很節制的民眾，全家還獨賣單顆販售的bon o bon巧克力，活動期間任選3件特價25元。