竟連包包也能終生保固？BOTTEGA VENETA超狂創舉

手機有保固、家電有保固,但是精品包包也能有保固嗎?而且還是終身!義大利精品品牌Bottega Veneta為承諾卓越品質與保存極致工藝的追求,推出全新創舉:「Certificate of Craft工藝證書」,此獨一無二的服務保證優越的工藝與品質,為經典包款提供終生的整新與維修。

極致高端的精緻奢華,需要時間的淬鍊;Bottega Veneta同時希望藉由工藝證書,喚起產品的經典傳承。「我們的用意在於維護產品,讓我們的商品能更長久耐用,減少替代品的需求,」品牌執行長Leo Rongone表示「我們製作產品所花費的時間,是以日為單位,而非以小時。我們的產品代表著永恆經典、雋永留存的... Certificate of Craft工藝證書的誕生,期許帶給我們顧客最上乘的服務,以長遠保存他們所購買的產品。」 Bottega Veneta推出「Certificate of Craft工藝證書」,為經典包款提供終生的整新與維修。圖/Bottega Veneta提供 Bottega Veneta推出「Certificate of Craft工藝證書」,為經典包款提供終生的整新與維修。圖/Bottega Veneta提供