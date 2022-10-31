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竟連包包也能終生保固？BOTTEGA VENETA超狂創舉
手機有保固、家電有保固，但是精品包包也能有保固嗎？而且還是終身！義大利精品品牌Bottega Veneta為承諾卓越品質與保存極致工藝的追求，推出全新創舉：「Certificate of Craft工藝證書」，此獨一無二的服務保證優越的工藝與品質，為經典包款提供終生的整新與維修。
極致高端的精緻奢華，需要時間的淬鍊；Bottega Veneta同時希望藉由工藝證書，喚起產品的經典傳承。「我們的用意在於維護產品，讓我們的商品能更長久耐用，減少替代品的需求，」品牌執行長Leo Rongone表示「我們製作產品所花費的時間，是以日為單位，而非以小時。我們的產品代表著永恆經典、雋永留存的... Certificate of Craft工藝證書的誕生，期許帶給我們顧客最上乘的服務，以長遠保存他們所購買的產品。」
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