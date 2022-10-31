「愛手創2022國際手作設計節」11月盛大開展 一同感受手作的樂趣！

亞洲最具國際代表性手作展-「國際手作設計節」來了，今年以「好久不見」為主題、邀約各地蘊含豐富文化的設計品牌，來自海外：法國、英國、尼泊爾、新加坡、俄羅斯、奈及利亞、土耳其、敘利亞、越南、馬來西亞、泰國等近20個國家，超過150個國際與台灣手作設計品牌與大家相見歡，像與朋友般分享無法出國或見面，這段日子的故事與創作，共同展現精彩有活力的展覽！

隨著邊境開放，合作夥伴香港賞想文創與日本Connect-Asia也將帶領當地職人來台，引進海外手創設計文化，帶來更多元的展覽活動。今年展覽除了會有各品牌職人限定商品或是首次新品曝光，更有許多豐富的活動等待各位好久不見的朋友們一同來探索，創作者與手作人年度必看展覽！

來自日本的藝術家 kansuke akaike (赤池完介)現場創作繪畫展演。圖／IG@kansukeakaike

1.日本-永續經營與一生懸命的職人精神

A.PINK SUITS SHOES

由女性企業家從0開始創立的鞋子品牌。

以環保與永續性的概念做經營，活用尺寸不足的皮革或再生皮革進行設計與製作。鞋子皆為日本手工原創製作，由於材料的獨特性，因此許多款式都如同灰姑娘的玻璃鞋一般獨一無二。歡迎來尋找只屬於你的玻璃鞋。

B.「Live Painting」

來自日本的藝術家 kansuke akaike (赤池完介)會在現場創作繪畫展演，讓民眾於展覽中貼近藝術家的創作過程，創作完成也可以開放讓民眾選購回家。

「港台藝術交流－100種愛的語言畫展」。圖／愛手創提供

2.香港『展覽首次曝光NFT』

今年香港賞想文創，不僅帶領職人來台，還策劃了一個社群共創的 NFT Launchpad 「QR8 NFT」。為了協助、培育和孵化創作者利用區塊鏈技術，把夢想和創意實現在線上、線下和元宇宙中，打破地域的侷限，實現多元的發展模式而成立，在這次國際手作設計展當中將發布兩個 NFT 全新項目。

A.「港台藝術交流－100種愛的語言畫展」

聯同香港的PDA希望能發揮小朋友創意，以繪畫形式表達愛，經過挑選後最符合主題的100幅作品於展覽現場展出，並會交由5位台灣藝術家：花大鼻小文青、山東饅頭等人來加持共同創作，最後把作品轉化成藝位收藏品 NFT ，帶大家走進元宇宙和體驗虛擬世界。活動將結合香港兒童與台灣插畫家共同完成作品

「爵爵與貓叔」首個限量雕像作品將在 QR8 NFT 平台推出。圖／IG@ jiejie_unclecat

B. 著名港台插畫師「爵爵與貓叔」首個限量雕像作品

「爵爵與貓叔」首個限量雕像作品將在 QR8 NFT 平台推出，為突顯每尊雕像的獨特性，將利用區塊鏈技術發行 NFT 作為數位憑證，使每尊雕像擁有獨一無二的身份，同時 NFT 持有人日後亦可享有更多不同的粉絲優惠，將NFT的實際作用發揮，打破大眾對NFT是炒賣工具的觀念。

3. From Syria 來自敘利亞的手作禮物

以敘利亞婦女的手作品來，如飾品、服飾、雜貨……等，支持因受內戰影響逃離國家身在異鄉的敘利亞婦女，透過創作獲得經濟收入建立尊嚴，希望能讓大眾接觸敘利亞等世界議題，並分享美麗文化。

「敘利亞婦女為台灣創作的珍珠奶蓋茶編織耳環」source:IG@fromsyriatw

多次來台參展的「3.2.6. Studio & linnil Zakka」是來自泰國清邁的品牌。圖／愛手創提供

4.泰國的人氣陶藝品牌「3.2.6. Studio & linnil Zakka」

多次來台參展的「3.2.6. Studio & linnil Zakka」是來自泰國清邁的品牌。以溫暖可愛的作品深受大家喜愛，不管是生活陶藝或是可愛布作，在台是展覽中人氣品牌，想要收藏或是購買要把握機會！

5.台灣青草風格品牌「賣艸人家Herbartist」

因應越在地越國際的趨勢，「賣艸人家Herbartist」絕對是不能錯過的文創品牌，翻轉過去對於青草的印象，賣青草的第三代女兒，選用台灣在地原生青草，以產地收購的公平交易支持小農，以創新環保技術，創造青草市場的流行。

除了上述展覽亮點，六年來愛手創共有超過5,000組手作職人在此孵化，本次展覽精挑細選超過150個國際與台灣手作設計品牌值得慢慢認識。更有熱門的「插畫IP專區」、及「主題工作坊」和「國際講座」等活動，市集內容相當豐富，年度值回票價的大型手作展覽。

2022愛手創國際手作設計節

地點｜華山1914文創產業園區 東二館 (四連棟)

時間｜2022/11/11-13（五六日）10:30-19:00

售票資訊｜𝗨𝗗𝗡售票網 https://reurl.cc/7pY2q5

主辦單位｜欣宸國際股份有限公司/愛手創

協辦單位｜Connect-Asia、 賞想 Think of a Style、中華手作職人協會

媒體協辦｜Bella 儂儂

主視覺繪製｜InkSundae