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全台第5間！日本丼飯「松屋」再開民權西路店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
松屋預計將再開設「民權西路店」。記者陳睿中／攝影
松屋預計將再開設「民權西路店」。記者陳睿中／攝影

喜歡吃日式牛丼嗎？來自日本的丼飯連鎖店「松屋」，即將在台北開設新門市「民權西路店」，地點鄰近捷運民權西路站，乃是目前在台的第5間門市。隨著新店開幕，也將讓當地民眾有不一樣的用餐選擇。

松屋與吉野家、sukiya並列「日本三大連鎖牛丼飯」，主打價格平時的丼飯，是許多民眾赴日本旅遊常吃的庶民美食，在日本累積超過千間分店。2018年，松屋正式登台，於新光三越南西店開設全台首店，後又陸續開設西門町店、芝山店、行天宮店、新莊中平店。但是在2021年8月，南西店結束營業，目前在台共有4間門市。除了招牌牛丼之外，店內近期也推出起司玉米蛋牛肉飯、和風橙醋漢堡排定食等期間限定的餐點。

松屋近期即將開設全新門市「民權西路店」，並已於求職網站進行徵才。根據資料顯示，新門市鄰近捷運民權西路站。對於消費者而言，該商圈原本就已經有sukiya，隨著松屋的進駐，也可增加當地用餐的新選擇。

日本 捷運 西門町

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