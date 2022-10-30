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星巴克「買一送一」終於回歸！只有1天、限美式與那堤
雖然為期兩天的「Trick or Treat第二杯半價」優惠活動仍在進行當中，但星巴克似乎聽到大家對「買一送一」優惠活動的許願，宣布將於11月2日推出「致敬星巴克經典好友分享」活動。凡活動當天下午兩點至六點，至門市購買兩杯特大杯（含）以上，且風味、冰熱皆一致的美式或那堤，其中一杯由星巴克招待。
一如過往，此優惠活動有購買杯數上限；每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取，無法寄杯。車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，以及高鐵站等特定門市，皆不適用此優惠。
要注意的是，2022金星專屬耶誕星光派對舉辦指定門市亦不參與活動，詳細門市名單請參考星禮程金星禮專屬活動連結（https://goldreward.starbucks.com.tw）。
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