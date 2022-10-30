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想收藏出生年份威士忌？「格蘭傑單一年份1998」來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「格蘭傑單一年份1998」酒精濃度43%，建議零售價格20,000元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭傑單一年份1998」酒精濃度43%，建議零售價格20,000元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

單一年份葡萄酒年年都有，但單一年份威士忌卻往往可遇不可求。來自蘇格蘭高地的格蘭傑Grand Vintage單一年份系列，今年度首次釋出以「全新炙燒橡木桶」熟成的珍稀年份威士忌「格蘭傑單一年份1998」，口感細緻、充滿辛香並呈現美妙琥珀光澤，酒精濃度43%，建議零售價格20,000元。

「格蘭傑單一年份1998」經歷23年的陳釀，透過時光賦予悠遠綿長的複雜風味，彷彿將歲月定格。入口先品嚐強烈、幾乎掀起浪潮的熟果口感，帶出生薑、茴香等風味。絲滑酒質帶著活潑花香、甜香草與綠薄荷的清美。

格蘭傑總製酒師比爾．梁斯敦博士表示：「此次作品，是充滿實驗性、卻令人滿意的結果。以全新炙燒橡木桶襯托格蘭傑招牌細緻風味，透過時間的力量，將格蘭傑的優雅推向全新層面。」

事實上，格蘭傑Grand Vintage頂級單一年份系列——Bond House No. 1佳釀系列的威士忌，僅運用最上乘的酒液做成年份佳釀。此系列名稱來自於格蘭傑19世紀時的最大倉庫——一號保稅倉庫（Bonded Warehouse No. 1）。從2017年開始第一支單一年份系列發表，格蘭傑持續將這份自豪介紹給世界。繁複手法和巧思，讓格蘭傑單一年份1998不僅是難能可貴的佳釀，更是超越威士忌帶來的美好和想像。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭傑Grand Vintage單一年份系列，今年度首次釋出以「全新炙燒橡木桶」熟成的珍稀年份威士忌「格蘭傑單一年份1998」。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭傑Grand Vintage單一年份系列，今年度首次釋出以「全新炙燒橡木桶」熟成的珍稀年份威士忌「格蘭傑單一年份1998」。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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