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「雙11限定」設計狂歡節！有.設計全站88折 首週再享LINE PAY 10%點數回饋

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
「雙11限定」設計狂歡節 有.設計全站88折，首週再享LINE PAY 10%點數回饋 圖 / 有.設計 uDesign 提供。
「雙11限定」設計狂歡節 有.設計全站88折，首週再享LINE PAY 10%點數回饋 圖 / 有.設計 uDesign 提供。

1111電商年度盛事登場，質感好物設計電商平台-有.設計uDesign 於11月1日到11月13日推出全站萬件商品下單享88折優惠，首週再加碼，使用LINE PAY下單結帳享10% LINE POINT點數回饋，更多活動詳情，現在就去有.設計uDesign活動頁面一探究竟！

首週再加碼LINE PAY 結帳享10% LINE POINT點數回饋

11月首週限時優惠，於活動期間內已註冊LINE Pay的用戶於有.設計 uDesign網站消費，結帳時透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶付款，享LINE POINTS 10%點數回饋(最高回饋100點)！

7號會員日 有.好日加入有.設計好友 立領 500元折價金！

加入「有.設計 LINE官方帳號」好友，於11月7日發送有.設計500折價金，立即享有折價優惠(LINE ID搜尋@udesign)。

minio Apple Watch 防水悠遊卡錶帶，悠遊卡官方正式授權，讓你通勤更便利。 圖 / 有.設計 uDesign 提供。
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1111設計狂歡節－全年僅此一檔，優惠開跑！

有.設計uDesign全站88折活動期間，也祭出眾多新品，包含由悠遊卡官方正式授權，通勤族必備！Apple Watch防水悠遊卡錶帶、放鬆肩頸好利器——紅砭石溫感按摩儀、募資破百萬——初芳宇ECLIPSE Set茶器組以及一次解決清潔馬桶的所有困擾——潔癖刷等熱銷商品，皆享有優惠折扣，喜愛設計選物的朋友絕對不能錯過。更多活動詳情，請見有.設計網站查詢。

初芳宇ECLIPSE Set茶器組，無論在哪裡都能更便利輕鬆地品茶，限時優惠中。 圖 / 有.設計 uDesign 提供。
初芳宇ECLIPSE Set茶器組，無論在哪裡都能更便利輕鬆地品茶，限時優惠中。 圖 / 有.設計 uDesign 提供。

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