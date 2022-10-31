「雙11限定」設計狂歡節！有.設計全站88折 首週再享LINE PAY 10%點數回饋

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首週再加碼LINE PAY 結帳享10% LINE POINT點數回饋

11月首週限時優惠，於活動期間內已註冊LINE Pay的用戶於有.設計 uDesign網站消費，結帳時透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶付款，享LINE POINTS 10%點數回饋(最高回饋100點)！

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1111設計狂歡節－全年僅此一檔，優惠開跑！

有.設計uDesign全站88折活動期間，也祭出眾多新品，包含由悠遊卡官方正式授權，通勤族必備！Apple Watch防水悠遊卡錶帶、放鬆肩頸好利器——紅砭石溫感按摩儀、募資破百萬——初芳宇ECLIPSE Set茶器組以及一次解決清潔馬桶的所有困擾——潔癖刷等熱銷商品，皆享有優惠折扣，喜愛設計選物的朋友絕對不能錯過。更多活動詳情，請見 有.設計網站 查詢。