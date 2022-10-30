蒸氣烤箱、三明治機！築間「滿額抽家電」 中獎率100%

為慶祝會員總人數突破150萬人，築間餐飲集團於11月1日至11月30日期間，推出滿額抽獎活動，有機會獲得BRUNO蒸氣烘培烤箱、BRUNO雙人帕尼尼厚燒三明治機、澳洲M9+黑毛和牛板腱鍋等不同贈禮。另外當月消費金額最高、到店次數最多的民眾，則可獲贈「illy 膠囊咖啡機」。

11月1日至11月30日期間，包括築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題等品牌，推出刮刮樂活動。凡消費累積滿5,000元，就可參加Line@刮刮樂抽獎，包括有BRUNO蒸氣烘培烤箱、BRUNO雙人帕尼尼厚燒三明治機、BLACHOICE摺疊拖車等贈禮，還有澳洲M9+黑毛和牛板腱鍋等套餐兌換券，以及其他肉品免費券，100％有獎。

同時段並推出「開鍋怒吃狂人榜」，凡當月消費金額最高、當月到店次數最高、當月邀請朋友入會數最高之會員，即可免費獲贈「illy 膠囊咖啡機」1台，市價7,990元。

另外築間幸福鍋物自11月1日至12月31日期間，凡點購「美國極上熟成雪花牛肉鍋」並參與打卡或評論活動，肉量可享免費升級1.5倍。11月期間，凡單筆消費滿1,000元，並使用台灣Pay付款，即可現折100元。（優惠不得併用，數量有限）