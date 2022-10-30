聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒸氣烤箱、三明治機！築間「滿額抽家電」 中獎率100%

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
築間推出滿額抽獎活動，有機會獲得家電、餐券等贈禮。圖／築間餐飲提供
築間推出滿額抽獎活動，有機會獲得家電、餐券等贈禮。圖／築間餐飲提供

為慶祝會員總人數突破150萬人，築間餐飲集團於11月1日至11月30日期間，推出滿額抽獎活動，有機會獲得BRUNO蒸氣烘培烤箱、BRUNO雙人帕尼尼厚燒三明治機、澳洲M9+黑毛和牛板腱鍋等不同贈禮。另外當月消費金額最高、到店次數最多的民眾，則可獲贈「illy 膠囊咖啡機」。

11月1日至11月30日期間，包括築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛鍋物放題、本格和牛燒肉放題等品牌，推出刮刮樂活動。凡消費累積滿5,000元，就可參加Line@刮刮樂抽獎，包括有BRUNO蒸氣烘培烤箱、BRUNO雙人帕尼尼厚燒三明治機、BLACHOICE摺疊拖車等贈禮，還有澳洲M9+黑毛和牛板腱鍋等套餐兌換券，以及其他肉品免費券，100％有獎。

同時段並推出「開鍋怒吃狂人榜」，凡當月消費金額最高、當月到店次數最高、當月邀請朋友入會數最高之會員，即可免費獲贈「illy 膠囊咖啡機」1台，市價7,990元。

另外築間幸福鍋物自11月1日至12月31日期間，凡點購「美國極上熟成雪花牛肉鍋」並參與打卡或評論活動，肉量可享免費升級1.5倍。11月期間，凡單筆消費滿1,000元，並使用台灣Pay付款，即可現折100元。（優惠不得併用，數量有限）

11月1日，凡於「有之和牛」消費並參與打卡活動，就贈送「骨付牛肋小排」1份；「本格和牛」消費並參與打卡活動，就贈送「厚切牛舌」1份。另外當日壽星至有之和牛、本格和牛消費，同桌可享88折優惠。

「本格和牛」推出打卡評論活動送「厚切牛舌」，並有當日壽星全桌88折優惠。圖／築間餐飲提供
「本格和牛」推出打卡評論活動送「厚切牛舌」，並有當日壽星全桌88折優惠。圖／築間餐飲提供

刮刮樂 澳洲 咖啡

延伸閱讀

她拿iPhone被同事酸「物慾高」氣炸 網掀論戰：安卓人吃和牛不眨眼

鯛魚燒、廣島炸牡蠣免費吃！和牛涮、品田牧場開萬聖趴

身份證有0、2、8、9注意！牛角燒肉「任您吃」享5折

日本和牛+70種食材吃到飽999元！ 上村牧場限時午間方案

相關新聞

全台第5間！日本丼飯「松屋」再開民權西路店

喜歡吃日式牛丼嗎？來自日本的丼飯連鎖店「松屋」，即將在台北開設新門市「民權西路店」，地點鄰近捷運民權西路站，乃是目前在台...

星巴克「買一送一」終於回歸！只有1天、限美式與那堤

雖然為期兩天的「Trick or Treat第二杯半價」優惠活動仍在進行當中，但星巴克似乎聽到大家對「買一送一」優惠活動...

想收藏出生年份威士忌？「格蘭傑單一年份1998」來了

單一年份葡萄酒年年都有，但單一年份威士忌卻往往可遇不可求。來自蘇格蘭高地的格蘭傑Grand Vintage單一年份系列，...

蒸氣烤箱、三明治機！築間「滿額抽家電」 中獎率100%

為慶祝會員總人數突破150萬人，築間餐飲集團於11月1日至11月30日期間，推出滿額抽獎活動，有機會獲得BRUNO蒸氣烘...

永豐碳神放假日／美食、選物、名人永續生活的接力串連

永豐金控以「邀請民眾翻轉生活思維」為訴求，發起「碳神放假日Together A Better Life」實體活動，由青年...

大師兄銷魂麵舖插旗大江！開幕送甜不辣脆片、兌麵劵

以麻辣拌麵為招牌的「大師兄銷魂麵舖」，即將於11月1日開設桃園大江店，乃是繼桃園新光影城店後，第二間桃園門市。為慶祝新店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。