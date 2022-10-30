永豐碳神放假日／美食、選物、名人永續生活的接力串連

永豐金控以「邀請民眾翻轉生活思維」為訴求，發起「碳神放假日Together A Better Life」實體活動，由青年質感媒體《500輯》執行，周末假日一連兩天在台北松山文創園區文化廣場活動於今晚落幕。除了充滿魅力的表演卡司，號召30家知名品牌以實踐永續生活的方式出攤，另有民眾一起參與的手作工作坊以及理財講座，活動過程雖然雨勢不歇，但仍不少民眾撐著傘與音樂人一起歌唱搖擺、聽實用的理財講座、吃美食與採購質感設計的環保生活小物，用行動支持永續生活。

在雨天的午後，撐著傘遊逛體驗市集的張小姐、吳小姐說，本身就有在關注環保議題，之前看到「碳神放假日」的活動介紹，特別為了活動而來，但要在大雨天出門真的很掙扎，最後還是選擇到場參與了吳怡霈、黃豪平的理財講座、自製循環圍裙工作坊以及購買了「厝內」回收竹材與咖啡渣製成的生活環保用品。

「碳神放假日Together A Better Life」昨日仍有米其林一星台菜餐廳山海樓、北歐盃咖啡烘焙賽冠軍Fika Fika Cafe及人氣麻辣火鍋詹記浪漫屋等持續出攤。「山海樓」首度外賣便當，並專為市集設計「山海豪華便當」連續兩天熱賣搶手，昨日也迅速在1小時內完售。

此外，今日市集也有新面孔，當日限定來自宜蘭羅東的「OMO Chicken」韓式炸雞專賣店，帶來道地的韓式炸雞，出攤1小時炸雞也完銷一空。宜蘭排隊美食「阿桶嬤糬」來到台北首度出攤，專為「碳神放假日」推出快閃限定組合「桶桶包起來」，可選擇3種口味，以及菜燕、綠茶凍，製作麻糬皆為自然、無添加任何化學成分，自備餐具還可以加量。

現場也有訴求循環經濟的環保設計生活用品，讓人認識到廣告帆布、學校制服、市場裡的水果紙箱、工廠的餘布邊，以及竹材、咖啡渣等無法完整利用的天然材料都可以餘物再利用，將產業末端的材料運用設計再利用，進入下一個新的循環，搖身一變成為充滿意義與巧思的綠色永續新生命。盡量減少一次性耗材已逐漸成為許多人的共識，現場友善地球的選品攤位也獲得不少民眾青睞，紛紛入手環保杯、環保餐具。

為倡議永續生活，碳神放假日的整體設計運用可循環使用的回收材料做成硬體組件，永豐的無紙化特色也貫徹在活動之中，大量減少使用印刷品，如容易被丟棄的實體DM。參與的攤商也各自運用巧思，像是Take Five x Fancy Tofu跟農夫採購NG食材、使用落葉製成的包材，多家美食攤位也鼓勵民眾自備餐具享優惠。

碳神放假日Together A Better Life

主辦單位｜永豐金控

共同主辦｜永豐銀行、永豐金證券