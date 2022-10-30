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大師兄銷魂麵舖插旗大江！開幕送甜不辣脆片、兌麵劵
以麻辣拌麵為招牌的「大師兄銷魂麵舖」，即將於11月1日開設桃園大江店，乃是繼桃園新光影城店後，第二間桃園門市。為慶祝新店開幕，11月1日至7日期間，到店消費滿額，限量贈送「銷魂甜不辣脆片1包」，並可獲贈「兌麵券」，桃園市民並可享55元加購拌麵的優惠。
大師兄銷魂麵舖以麻辣拌麵為明星商品，其關鍵的「秘製辣油」，標榜使用辣椒與數十種中藥材、蔬果熬製8小時而成，為拌麵增添辛香醇味，同時再搭配上不同的肉品、湯頭組合，推出有麻辣牛肉片＋銷魂麵、清燉牛筋＋牛肉片＋銷魂麵、銷魂麻辣牛三寶特餐、銷魂清燉牛三寶特餐等不同的組合。店內並提供麻辣鴨血、豆腐、滷豆皮等多種小菜。除此之外，大師兄銷魂麵舖近年也推出多種週邊產品，包括有袋裝拌麵、銷魂酥脆雞皮、銷魂酥脆甜不辣、銷魂滷肉等品項。
即將於11月1日開幕的大師兄銷魂麵舖桃園大江店，位於桃園大江購物中心，同樣採木質素材搭配板材曲線為設計主調。為慶祝新店開幕，11月1日至11月7日來店消費滿600元並加入LINE@會員，每日前10名送「銷魂甜不辣脆片」1包，價值150元。此外，消費滿600元還送「兌麵劵」1張；持有桃園市民卡的粉絲，還可以用55元加價購，購買任意口味拌麵1包。
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