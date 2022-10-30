永豐碳神放假日／6間友善選品：餘物續用的循環經濟

「碳神放假日Together A Better Life」今日在台北松山文創園區文化廣場展開第二日活動，由永豐金控、永豐銀行、永豐金證券發起，由《500輯》執行舉辦，以「邀請民眾翻轉生活思維」為溝通目的啟開這場永續生活嘉年華，並以綠色永續精神號召30家知名品牌出攤共組質感市集，繼首日活動後，今日由黃玠、蔡佩軒、壞特?te＋蔡明仁、艾怡良等音樂人接力展開不插電表演，還有手縫紅豆暖暖包、自製循環圍裙工作坊以及吳怡霈、黃豪平主講分享的理財講座。以下整理6間友善選品攤位情報，以及他們帶來質感設計的生活環保好物。

6間友善選品攤位情報

●好日子agooday

好日子agooday品牌的誕生，就是為了減少生活中一次性的塑膠垃圾，當中最為人知曉的的「POCKEAT食物袋」，設計發想是將環保容器做成「袋型」，避免出門大包小包讓人卻步，降低在生活中落實減塑的意願。環保食物袋平常可以收納，大小可收進口袋或小包裡。可耐熱120度、不含塑化劑的材質，可取代一次性塑膠袋的使用，耐熱防水的材質，外出攜帶可裝各式乾濕食物，手提時不用擔心醬汁外漏，陪你減塑度過每一餐。除了POCKEAT食物袋，也有竹製牙刷、蠶絲牙線、餐具套等環保商品。

●Kiddo.earth

Kiddo.earth為一系列減塑、友善地球的生活環保質感選品，訴求讓使用者方便帶出門，取代一次性使用的環保工具。「純植淨膚蒟蒻海綿」為100％純植物製作，可當作沐浴球使用，也可作為洗臉工具使用，讓臉洗得更乾淨，讓後續保養更有效率。

各式質感設計飲水瓶，當中一款800ml、並標記有一天飲水時間的飲水瓶，特別受歡迎，透過飲水時刻提醒，可以確保每天的飲水量。特色商品還有羊毛烘衣球，在烘衣時使用幫助衣物更快乾；以及紙管體香膏、紙管護唇膏等。

●CULTU-RE EXPERIMENT

利用回收廣告帆布、學校制服、市場裡的水果紙箱，做成各種具台灣在地文化意象的包袋類，讓舊物發揮新價值。回收廣告帆布製成各式包袋類，堅韌耐用防水的特性，適合攜帶於戶外使用。另一系列是回收學校制服製成包袋與運用制服袖口製成的飲料提袋，以及回收日曆紙、瓦楞紙做成的特色筆記本，創造循環經濟。

●厝內

將竹材無法完整利用的部位，洗淨研磨成粉後，研磨成粉後，加入從咖啡店、茶農與稻農蒐集而來無法完整運用的天然材料，運用獨家處理技術，將100%的天然不含BPA的原料熱壓成型，讓天然材質的顏色與紋理成為再製系列獨特的花紋印記。讓竹材與自然材質不停滯於廢棄狀態，而是進入下一個新的循環，賦予廢料綠色永續的新生命。

●Soilair甦綠手作

運用五顏六色的工廠餘布邊，將餘物續用、升級改造，手工編織成居家暖心用品，像是各種隔熱墊、杯墊，增加永續產品的使用。由於是手工製作，可客製化生產各種尺寸與顏色搭配。目前除了實驗開發更多用途外，也正在進行餘布邊圖像創作。

●Inna Organic童顏有機

主打無添加化學刺激物、酒精、人工香精、色素、Paraben當、MI/MCI防腐劑，採用國際有機認證之有機成分的台灣有機保養品牌，避免過多化學物質殘留肌膚，盡可能使用有機植萃成分。為了確保人與環境的平衡，乳香系列當中的有機乳香精油選用可自然流出樹脂的樹種，因此採集時不危害樹的生長，減少對環境影響。瓶身包材也運用永續嘗試，採竹粉＋塑料製成的竹塑瓶，每瓶可減少25%塑料。

碳神放假日Together A Better Life

主辦單位｜永豐金控

共同主辦｜永豐銀行、永豐金證券