波摩特展信義區快閃 大師鉅作22年首度現身

蘇格蘭艾雷島最古老的波摩（BOWMORE）酒廠，首次來到台北市信義區香提大道，以「波摩酒廠時光長廊」為主題，打造快閃體驗特展。除了讓威士忌愛好者們彷彿親歷實境，感受波摩悠遠歷史與風土，更能一睹難得一見、珍稀高年份酒款的風采，還有機會品酩極具話題性的限量酒款。

在「波摩酒廠時光長廊」中，參觀者彷彿身處最具傳奇色彩、低於海平面的波摩一號酒窖（The Legendary No.1 Vaults）。緊鄰海灣卻又低於海平面的獨有地勢，形成恆溫潮溼的環境，成為孕育絕世佳釀的最佳所在。

除了感受波摩酒廠的自然人文風貌之外，波摩與英國經典超跑Aston Martin聯名酒款，也在特展中亮相。包含全球僅發行25瓶的「黑波摩Black Bowmore DB5」，以Aston Martin經典車款DB5之汽缸活塞融合瓶身，手工打造成價值非凡的藝術傑作。

此外，製酒工藝與頂尖藝術結合的「ARC-52」，將製酒與造車同樣重視的平衡感，完美展現在這瓶宛如現代雕塑藝術的瓶身設計，而其中超過52年熟成的高年份老酒，將古老與未來巧妙融合，值得親臨鑑賞。

波摩大師鉅作系列「Bowmore Masters' Selection」，則是以黃金比例為核心設計概念，由波摩首席調酒大師Ron Welsh與Aston Martin創意總監Marek Reichman攜手打造的聯名逸品。繼首版的波摩大師鉅作21年推出後，眾所期待的第二版、台灣境內限量發行500瓶的「波摩大師鉅作22年」也將在此特展中、首發現身，幸運報名到大師講堂的威士忌藏家們，更可以品酩到這款完美比例的頂級佳釀。

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