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Mister Donut「GODIVA巧克力甜甜圈」回歸！限時買6送3

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
GODIVA莓果黑巧蛋糕圈。圖／Mister Donut提供
GODIVA莓果黑巧蛋糕圈。圖／Mister Donut提供

自11月1日起，Mister Donut再次聯名比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」推出5款巧克力甜點，其中還包含2款特別引進的Mister Donut Japan巧克力蛋糕圈，帶來濃郁的香醇感受，還有另外5款奢華可可季限定甜甜圈。活動期間，還有「買6送3」的限時優惠。

Mister Donut本次聯名GODIVA，推出「GODIVA 莓果黑巧蛋糕圈」、「GODIVA 伯爵黑巧蛋糕圈」、「GODIVA 經典可可波堤圈」、「GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈」、「GODIVA 經典可可波堤」5款聯名甜甜圈。除了經典巧克力風味外，還透過濃郁榛果、酸甜莓果、醇厚伯爵等3款風味內餡，為其中4款打造出雙重內餡。其中「GODIVA 莓果黑巧蛋糕圈」使用全新巧克力蛋糕圈圈體，並於內餡擠滿藍莓果餡與苦甜巧克力風味鮮奶油，並於表層灑上蔓越莓乾點綴，讓可可與莓果相互襯托，每顆109元。

「GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈」則將伯爵茶融入卡士達醬中，同時交織苦甜巧克力風味鮮奶油，前味可品嚐到巧克力，尾韻則有伯爵茶香，每顆109元。其他如「GODIVA 經典可可波堤圈」、「GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈」、「GODIVA 經典可可波堤」，也各是透過風味內餡、可可碎粒豆、黑森林刮削等組合，營造出各具特色的風味，每顆均為109元。

不僅是聯名甜甜圈，Mister Donut也推出5款奢華可可季限定甜甜圈。除可可沾醬外，內餡再透過焦糖、榛果等餡料變化，組合出不同風味。其中「可可碎粒波堤」、「生可可波堤」使用巧克力波堤、日本可可醬組合而成，每顆50元。另還有「杏仁鹽焦糖巧克力波堤」、「榛果夾心巧克力波堤」、「鹽焦糖榛果法蘭奇」等不同選擇，每顆50元。

針對本次聯名活動，Mister Donut也打造出聯名款紙盒、提袋。11月1日至11月6日期間，還有「新品買6送3」的限時活動，讓民眾在冬日可以盡興享受巧克力的溫暖滋味。

除了聯名商品，Mister Donut也推出5款奢華可可季限定甜甜圈。圖／Mister Donut提供
除了聯名商品，Mister Donut也推出5款奢華可可季限定甜甜圈。圖／Mister Donut提供
GODIVA焦糖榛果碎粒波提圈。圖／Mister Donut提供
GODIVA焦糖榛果碎粒波提圈。圖／Mister Donut提供
Mister Donut再次攜手GODIVA，推出5款聯名巧克力甜點。圖／Mister Donut提供
Mister Donut再次攜手GODIVA，推出5款聯名巧克力甜點。圖／Mister Donut提供
GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈。圖／Mister Donut提供
GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈。圖／Mister Donut提供
GODIVA經典可可波提圈。圖／Mister Donut提供
GODIVA經典可可波提圈。圖／Mister Donut提供
GODIVA經典可可波提。圖／Mister Donut提供
GODIVA經典可可波提。圖／Mister Donut提供

巧克力

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