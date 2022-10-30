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摘一片星空隨身攜帶！梵克雅寶吊墜浪漫收納專屬星座

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶典藏資料中，星座吊墜曾出現在1974年梵克雅寶目錄上。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶典藏資料中，星座吊墜曾出現在1974年梵克雅寶目錄上。圖／梵克雅寶提供

不論任何文明文化，浩瀚星空總啟發無限想像；人類更為繁星命名、甚至賦予故事，讓自身生命與宇宙浪漫連結，而最浪漫的事，就是摘下一片天空隨身攜帶了。一直以來以自然世界與天文星象為兩大創作靈感的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）仰觀天象之際，將星海無涯的意象化作珍貴珠寶星座系列圓形吊墜，將天文星座的傳統符號收藏在珍貴的金質珠寶上，以當代美學重塑1950年代問世的梵克雅寶深受歡迎的經典。

星象啟發梵克雅寶無窮想像力，早於1950年代，以黃道12宮為題的系列一問世就就掀起熱潮。秉持梵克雅寶創作幸運吊飾的傳統，品牌開始以星座符號點綴金幣吊墜，除了大小不同尺寸的吊墜，更推出可互相配搭的吊飾或袖扣，將星辰的力量隨身攜帶。1970年代起，這些作品更趨碩大，並鑲嵌木材、鑽石、珍珠母貝和裝飾寶石。 作品造型多變，例如吊墜、鑰匙圈、手鍊或胸針，具象或抽象圖案展現其中，勾勒出亦剛亦柔的風格。至1990年代，這些設計各異的吊飾依然教人愛不釋手。到了21世紀，梵克雅寶將嚮往浩瀚穹蒼和璀璨星宿之情寄託於腕表之上，2018年更推出Zodiaque Lumineux腕表系列，以點點繁星與星座符號互相輝映。

12星座金質圓形吊墜，重塑了1950年代風靡全球的星座系列。圓墜採用直徑21毫米的高搭配度的尺寸重新演繹，突顯精緻小巧的星座象徵符號。作品以仔細拋光的黃K金鑄造，兩面飾以細膩刻劃的浮雕，分別描繪星座的形

Zodiaque Capricorni魔羯座黃K金圓墜，約69,000元。圖／梵克雅寶提供
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Zodiaque Scorpio天蠍座黃K金圓墜，約69,000元。圖／梵克雅寶提供
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Zodiaque Scorpio天蠍座圓墜背面。圖／梵克雅寶提供
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Zodiaque Capricorni魔羯座圓墜背面。圖／梵克雅寶提供
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Zodiaque Sagittarii射手座黃K金圓墜，約69,000元。圖／梵克雅寶提供
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Zodiaque Piscium雙魚座圓墜。圖／梵克雅寶提供
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Zodiaque Virginis處女座圓墜。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Virginis處女座圓墜。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶典藏資料中，1955年「Sign of the Zodiac」天秤座吊飾產品記錄卡。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶典藏資料中，1955年「Sign of the Zodiac」天秤座吊飾產品記錄卡。圖／梵克雅寶提供
1992年時推出過的梵克雅寶射手座吊墜。圖／梵克雅寶提供
1992年時推出過的梵克雅寶射手座吊墜。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶典藏資料中，約1990年的12款星座吊墜設計草圖。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶典藏資料中，約1990年的12款星座吊墜設計草圖。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶星座系列吊墜登上1983年法國《ELLE》雜誌封面， © Oliviero Toscani。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶星座系列吊墜登上1983年法國《ELLE》雜誌封面， © Oliviero Toscani。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Sagittarii射手座圓墜背面。圖／梵克雅寶提供
Zodiaque Sagittarii射手座圓墜背面。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶演繹西洋星座符號，將星海意象化作珍貴作品，向浩瀚穹蒼和璀璨星宿致意。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶演繹西洋星座符號，將星海意象化作珍貴作品，向浩瀚穹蒼和璀璨星宿致意。圖／梵克雅寶提供

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