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摘一片星空隨身攜帶！梵克雅寶吊墜浪漫收納專屬星座
不論任何文明文化，浩瀚星空總啟發無限想像；人類更為繁星命名、甚至賦予故事，讓自身生命與宇宙浪漫連結，而最浪漫的事，就是摘下一片天空隨身攜帶了。一直以來以自然世界與天文星象為兩大創作靈感的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）仰觀天象之際，將星海無涯的意象化作珍貴珠寶，星座系列圓形吊墜，將天文星座的傳統符號收藏在珍貴的金質珠寶上，以當代美學重塑1950年代問世的梵克雅寶深受歡迎的經典。
星象啟發梵克雅寶無窮想像力，早於1950年代，以黃道12宮為題的系列一問世就就掀起熱潮。秉持梵克雅寶創作幸運吊飾的傳統，品牌開始以星座符號點綴金幣吊墜，除了大小不同尺寸的吊墜，更推出可互相配搭的吊飾或袖扣，將星辰的力量隨身攜帶。1970年代起，這些作品更趨碩大，並鑲嵌木材、鑽石、珍珠母貝和裝飾寶石。 作品造型多變，例如吊墜、鑰匙圈、手鍊或胸針，具象或抽象圖案展現其中，勾勒出亦剛亦柔的風格。至1990年代，這些設計各異的吊飾依然教人愛不釋手。到了21世紀，梵克雅寶將嚮往浩瀚穹蒼和璀璨星宿之情寄託於腕表之上，2018年更推出Zodiaque Lumineux腕表系列，以點點繁星與星座符號互相輝映。
12星座金質圓形吊墜，重塑了1950年代風靡全球的星座系列。圓墜採用直徑21毫米的高搭配度的尺寸重新演繹，突顯精緻小巧的星座象徵符號。作品以仔細拋光的黃K金鑄造，兩面飾以細膩刻劃的浮雕，分別描繪星座的形
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