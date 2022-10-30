感恩節、聖誕節吃什麼？美福牛排館推出火雞外帶禮籃

感恩節火雞訂好沒？因應感恩、聖誕節的腳步逐漸接近，Fresh & Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館自11月1日至12月31日止，應景推出兩款感恩聖誕禮籃，分別是6至8人份的低溫爐烤美國進口火雞「感恩豪華爐烤火雞派對組」（5,880元）及適合小家庭4人份低溫爐烤美國肋眼牛排20盎司、爐烤波士頓龍蝦雙主菜的「海陸雙享套餐組」（5,280元）。11月30日前早鳥預購（不含美福線上購物）並完成付款，即贈送潘尼朵妮（Panettone）義大利經典聖誕水果麵包乙份。

美福乾式熟成牛排館的感恩節烤雞，每年都是高人氣搶手商品，經常是晚了一步，就訂不到了。今年的「感恩豪華爐烤火雞派對組」內含嚴選重達5公斤左右、肉質肥厚的美國進口火雞，雞胸內填入多種蔬菜餡料，雞肉吸附蔬果食材香甜；再以芥末醬、迷迭香、羅勒等數10種辛香料，獨家配方醃製24小時後，放進低溫烤箱悶烤長達8小時，將鮮美雞汁與油脂封存，慢烤火候使肉質細緻，外皮香酥且色澤可口，搭配以蔓越莓、野莓及檸檬調和成的獨家特調「蔓越莓醬汁」，與火雞成為完美絕配。

組合中的「BBQ風味加拿大帶骨牛小排」，嚴選肉質軟嫩、帶有嚼勁口感的加拿大特選帶骨牛小排，搭配特調BBQ醬汁醃製入味後煎烤，肉香四溢，帶骨處略微焦脆的美妙滋味，深得老饕喜愛，吮指回味。

派對組合附上風乾火腿凱薩沙拉、炒孢子甘藍及蘑菇、番茄、馬鈴薯泥、蜂蜜裸麥麵包、義式佛卡夏、7吋手作檸檬塔、主廚特製肉汁與蔓越莓醬汁等澎湃組合。活動期間訂購即贈送「美福獨家保溫袋（價值1,200元）」乙只。

「海陸雙享套餐組」集結招牌菜色「低溫爐烤美國穀物肋眼牛排20盎司」及「爐烤波士頓龍蝦」。前者精選以穀物飼養、保有最天然原始風味的美國牛肉，以低溫8小時爐烤，將甜美肉汁鎖在牛肉中，可享受美國肋眼牛肉Roasted Beef 的鮮嫩。「爐烤波士頓龍蝦」則以高溫爐烤，凸顯龍蝦Q彈肉質與鮮甜美味。

整份套餐同時搭配煙燻鮭魚翡翠沙拉、義式烤綜合時蔬、馬鈴薯泥、主廚特製肉汁、蜂蜜裸麥麵包及經典提拉米蘇，從前菜至甜點，一應俱全，帶來幸福的飽足感。