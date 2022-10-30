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星巴克「第二杯半價」 只有兩天、任何時段都能買

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於10月30、31日兩天，推出「Trick or Treat第二杯半價」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克宣布於10月30、31日兩天，推出「Trick or Treat第二杯半價」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

因應一年一度的萬聖節變裝派對，星巴克宣布於10月30、31日兩天，推出「Trick or Treat第二杯半價」優惠活動；一次買兩杯，相當於每杯75折。

雖優惠幅度不如「買一送一」，但由於不限定時段，只要在營業時間內都適用，且活動起始日適逢週日假期，對於「無咖啡不歡」的咖啡控來說，正是呼朋引伴喝咖啡的好時機。優惠品項則依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

雖然不限購買時段，但仍有購買杯數上限；單筆交易最高限購4杯（兩杯支付原價、兩杯支付半價），並限當場一次領取。車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，皆不適用此優惠。

此外，丹堤咖啡60元外帶飲品優惠，也進入倒數最後兩天。只要至丹堤行動購物網加入會員，以信用卡線上付費，即可享外帶60元飲品咖啡，「買6送2」優惠，8杯飲品只要360元，寄杯使用期限可至今年12月31日為止。

丹堤咖啡行動商城推出60元外帶飲品「買6送2」優惠。圖／摘自丹堤咖啡（Dante Coffee）FB官方粉絲團。
丹堤咖啡行動商城推出60元外帶飲品「買6送2」優惠。圖／摘自丹堤咖啡（Dante Coffee）FB官方粉絲團。

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