永豐碳神放假日／關韶文、李勛暢談基本理財觀念

永豐碳神放假日於10月29、30日連續兩天登場，現場除了有美食攤位、手作體驗以及歌手表演活動之外，精心為年輕世代準備的「理財講座」，在活動第一天就先邀請Youtuber理財名人「李勛」，以及剛推出新書《趕走窮人思維，靠自己成為富一代：你阿公都看得懂的理財書！》的「關韶文」，用輕鬆方式暢談理財觀念。

一開場關韶文就率先分享自己「理財規劃」的起點，即為大學時的助學貸款，可能會讓自己出社會後背負龐大債務，進而開始尋找打工機會。等到儲存到一筆金額想要還款時，在銀行專員的介紹下，才發現還有很多的理財計劃，不僅能邊償還助學貸款，更可以小額投資股票、基金等，不僅能減緩還款壓力還開始有了儲蓄。

除了有效利用薪水與掌握開支，面對現今薪水凍漲、小資的環境，李勛更在現場分享自身「六三雙二分」的理財比例分配模式。將薪水的60％放在消費帳戶、30％用於儲蓄、5％為風險規劃，剩下的5％則是來進行投資。李勛也強調不用擔心剩餘5％只有少少的錢，現在許多投資帳戶都具備小額操作功能。

為何要進行理財？李勛表示除了基本的存錢之外，通膨問題也會讓錢越變越薄。透過理財能將自己的錢做最好運用，亦可以避免投資時所有儲蓄完全透支的情況。關韶文也認為備用金非常重要，當遇到緊急情況時，不會因為錢在投資中而無法動用，或者缺乏理財觀念讓自己陷入困境，讓錢能夠生出更多的錢來。