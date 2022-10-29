快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力挺LGBTQIA+！台灣屈臣氏首席營運長親率員工加入彩虹大遊行

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏與聯合利華雙品牌超過30位企業志工今天（10月29日）共同參與同志遊行。圖／屈臣氏提供
屈臣氏與聯合利華雙品牌超過30位企業志工今天（10月29日）共同參與同志遊行。圖／屈臣氏提供

第20屆台灣同志遊行今天（10月29日）登場，屈臣氏今年首度號召同仁走上街頭力挺多元族群，由首席營運長黃艾知率領數十位員工加入彩虹大遊行，並推出彩虹「美」一天打卡活動，於4家指定門市設置彩虹打卡牆，呼籲大家為愛站出來、一同力挺LGBTQIA+。即日起至11月6日到屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4家門市的彩虹打卡牆拍照分享並標記指定Hashtag，向門市人員出示畫面即可獲得限量彩虹好禮「性別平等教育協會—彩虹花園6色便利貼套組」一份，數量有限送完為止。

屈臣氏連續兩年攜手聯合利華以實際行動支持多元族群，屈臣氏首席營運長黃艾知及聯合利華總經理蕭沂函親臨彩虹大遊行現場進行U POWER彩虹聯盟夥伴儀式，承諾繼續攜手推動多元共融，為多元族群發聲。

屈臣氏與聯合利華自去年起推出一系列活動應援LGBTQIA+族群，去年9月起偕同NGO TGEEA台灣性別平等教育協會推出每月一場的性別平等教育講座「TGEEA性平星期六」，以生活中沒注意過的性別議題為主題，帶給大眾更受用的性別平等認知；今年10月舉辦的志工活動，吸引40位志工與青少年共襄盛舉，透過趣味遊戲形式，拓展眾人對家庭的想像，並進一步了解多元族群文化，傳遞多元社會中愛與包容的精神。

屈臣氏推出彩虹「美」一天打卡活動，11月6日前至屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4家門市的彩虹牆拍照打卡就有機會獲得限量好禮。圖為屈臣氏武昌店。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出彩虹「美」一天打卡活動，11月6日前至屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4家門市的彩虹牆拍照打卡就有機會獲得限量好禮。圖為屈臣氏武昌店。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出彩虹「美」一天打卡活動，11月6日前至屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4家門市的彩虹牆拍照打卡就有機會獲得限量好禮。圖為屈臣氏光南店。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出彩虹「美」一天打卡活動，11月6日前至屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4家門市的彩虹牆拍照打卡就有機會獲得限量好禮。圖為屈臣氏光南店。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出彩虹「美」一天打卡活動，11月6日前至屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4家門市的彩虹牆拍照打卡就有機會獲得限量好禮。圖為屈臣氏漢中店。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出彩虹「美」一天打卡活動，11月6日前至屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4家門市的彩虹牆拍照打卡就有機會獲得限量好禮。圖為屈臣氏漢中店。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出彩虹「美」一天打卡活動，11月6日前至屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4四家門市的彩虹牆拍照打卡就有機會獲得限量好禮。圖為屈臣氏通化店。圖／屈臣氏提供
屈臣氏推出彩虹「美」一天打卡活動，11月6日前至屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4四家門市的彩虹牆拍照打卡就有機會獲得限量好禮。圖為屈臣氏通化店。圖／屈臣氏提供
屈臣氏首席營運長黃艾知（圖右）攜手聯合利華台灣總經理蕭沂函今天（10月29日）共同出席第20屆同志遊行，雙方手持彩虹橋象徵結盟，以實際行動力挺平權。圖／屈臣氏提供
屈臣氏首席營運長黃艾知（圖右）攜手聯合利華台灣總經理蕭沂函今天（10月29日）共同出席第20屆同志遊行，雙方手持彩虹橋象徵結盟，以實際行動力挺平權。圖／屈臣氏提供
變裝皇后乘著商業組首發花車的氣勢，邀請屈臣氏首席營運長黃艾知（圖右2）攜手聯合利華台灣總經理蕭沂函（圖左2）站上花車一同感受彩虹。圖／屈臣氏提供
變裝皇后乘著商業組首發花車的氣勢，邀請屈臣氏首席營運長黃艾知（圖右2）攜手聯合利華台灣總經理蕭沂函（圖左2）站上花車一同感受彩虹。圖／屈臣氏提供

同志遊行

延伸閱讀

解封後首場大遊行 台灣同志遊行20年 盼解放所有性別壓迫

創意台中與鐵道217活動 綠空鐵道一連展出10天

影／救國團周日號召10萬人凱道大遊行 馬英九將一起上街頭

沈慧虹周六辦萬聖節大遊行 邀大家穿上「光榮黃」

相關新聞

星巴克「第二杯半價」 只有兩天、任何時段都能買

因應一年一度的萬聖節變裝派對，星巴克宣布於10月30、31日兩天，推出「Trick or Treat全品項第二杯半價」優...

永豐碳神放假日／關韶文、李勛暢談基本理財觀念

永豐碳神放假日於10月29、30日連續兩天登場，現場除了有美食攤位、手作體驗以及歌手表演活動之外，精心為年輕世代準備的「...

力挺LGBTQIA+！台灣屈臣氏首席營運長親率員工加入彩虹大遊行

第20屆台灣同志遊行今天（10月29日）登場，屈臣氏今年首度號召同仁走上街頭力挺多元族群，由首席營運長黃艾知率領數十位員...

TEA TOP會員買1送1！連3周周一限定 每日限量500組

連鎖手搖飲品牌「TEA TOP」繼10月中推出100%百花蜜的「轟蜜茶」後，再推優惠，只要加入TEA TOP會員VVIP...

號召長輩出遊 高鐵不老玩家專案 享最高2千玩樂金

為推廣銀髮族長輩搭乘高鐵出遊，台灣高鐵公司推出不老玩家高鐵假期專案，針對年滿55歲的旅客推出2日遊及3日遊共12條行程，...

限定兩日！丹堤咖啡買一送一 「抹茶X可可」強勢回歸

時序漸漸轉涼，即將迎來立冬，以及年底最歡樂的耶誕節，丹堤咖啡以冬季最讓人感到幸福的可可為元素，結合靜岡抹茶、辛黃暖薑、焦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。