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力挺LGBTQIA+！台灣屈臣氏首席營運長親率員工加入彩虹大遊行
第20屆台灣同志遊行今天（10月29日）登場，屈臣氏今年首度號召同仁走上街頭力挺多元族群，由首席營運長黃艾知率領數十位員工加入彩虹大遊行，並推出彩虹「美」一天打卡活動，於4家指定門市設置彩虹打卡牆，呼籲大家為愛站出來、一同力挺LGBTQIA+。即日起至11月6日到屈臣氏武昌、漢中、通化、光南等4家門市的彩虹打卡牆拍照分享並標記指定Hashtag，向門市人員出示畫面即可獲得限量彩虹好禮「性別平等教育協會—彩虹花園6色便利貼套組」一份，數量有限送完為止。
屈臣氏連續兩年攜手聯合利華以實際行動支持多元族群，屈臣氏首席營運長黃艾知及聯合利華總經理蕭沂函親臨彩虹大遊行現場進行U POWER彩虹聯盟夥伴儀式，承諾繼續攜手推動多元共融，為多元族群發聲。
屈臣氏與聯合利華自去年起推出一系列活動應援LGBTQIA+族群，去年9月起偕同NGO TGEEA台灣性別平等教育協會推出每月一場的性別平等教育講座「TGEEA性平星期六」，以生活中沒注意過的性別議題為主題，帶給大眾更受用的性別平等認知；今年10月舉辦的志工活動，吸引40位志工與青少年共襄盛舉，透過趣味遊戲形式，拓展眾人對家庭的想像，並進一步了解多元族群文化，傳遞多元社會中愛與包容的精神。
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