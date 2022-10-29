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TEA TOP會員買1送1！連3周周一限定 每日限量500組
連鎖手搖飲品牌「TEA TOP」繼10月中推出100%百花蜜的「轟蜜茶」後，再推優惠，只要加入TEA TOP會員VVIP，未來每一次的新品都可以「搶先免費喝」。此次為回饋消費者，將於10/31(一)萬聖節當天、以及11/7(一)、11/14(一)的周一會員日推出VIP轟蜜茶買一送一優惠活動，每日全台限量500組。
TEA TOP以好茶葉、在地養蜂小農提供的鮮醇蜂蜜做成的「轟蜜茶」，茶香清甜，清新爽口，還免費加「轟凍」限量自製綠茶凍。基底茶也能依照個人口味偏好，選擇高山青、日月潭紅茶、洛神茶等其他高人氣茶品。
TEA TOP數位會員已陸續在各門市開通，只要透過Line加入會員天天都可享優惠。此外，TEA TOP也提供「每周一會員日，指定飲品7折起」、「招牌高山青長期優惠，買五送一」、「周周指定飲品促銷價」等好康。
TEA TOP周一會員日，10/31、11/7、11/14這三天「轟蜜茶」會員買一送一，可在全台TEA TOP門市進行消費並兌換。只要加入官方Line帳號@tw.teatop並填寫會員資料，即可成為會員並享有多項優惠，活動當天全台限量500組。
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