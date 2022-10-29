快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TEA TOP會員買1送1！連3周周一限定 每日限量500組

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
TEA TOP VIP獨享優惠。圖／TEA TOP提供
TEA TOP VIP獨享優惠。圖／TEA TOP提供

連鎖手搖飲品牌「TEA TOP」繼10月中推出100%百花蜜的「轟蜜茶」後，再推優惠，只要加入TEA TOP會員VVIP，未來每一次的新品都可以「搶先免費喝」。此次為回饋消費者，將於10/31(一)萬聖節當天、以及11/7(一)、11/14(一)的周一會員日推出VIP轟蜜茶買一送一優惠活動，每日全台限量500組。

TEA TOP以好茶葉、在地養蜂小農提供的鮮醇蜂蜜做成的「轟蜜茶」，茶香清甜，清新爽口，還免費加「轟凍」限量自製綠茶凍。基底茶也能依照個人口味偏好，選擇高山青、日月潭紅茶、洛神茶等其他高人氣茶品。

TEA TOP數位會員已陸續在各門市開通，只要透過Line加入會員天天都可享優惠。此外，TEA TOP也提供「每周一會員日，指定飲品7折起」、「招牌高山青長期優惠，買五送一」、「周周指定飲品促銷價」等好康。

TEA TOP周一會員日，10/31、11/7、11/14這三天「轟蜜茶」會員買一送一，可在全台TEA TOP門市進行消費並兌換。只要加入官方Line帳號@tw.teatop並填寫會員資料，即可成為會員並享有多項優惠，活動當天全台限量500組。

TEA TOP新品轟蜜茶使用台灣百分百純蜂蜜，推三周買一送一，限量500組。圖／TEA TOP提供
TEA TOP新品轟蜜茶使用台灣百分百純蜂蜜，推三周買一送一，限量500組。圖／TEA TOP提供

手搖飲料

延伸閱讀

路邊驚見30多杯未拆手搖飲遭丟棄 眾人訝異：是廖老大

LINE有隱藏功能！「表情貼」圖案大小可這樣控制 網驚：我現在才知道

一天可吃多少糖？能喝X杯手搖飲？ 高敏敏營養師揭飲料含糖量，蜂蜜也算糖

鐵粉追起來！ 「老賴茶棧 x 海綿寶寶」聯名手搖飲+4款超Q周邊，造型吸管套、賣萌抱枕加購必收藏

相關新聞

星巴克「第二杯半價」 只有兩天、任何時段都能買

因應一年一度的萬聖節變裝派對，星巴克宣布於10月30、31日兩天，推出「Trick or Treat全品項第二杯半價」優...

永豐碳神放假日／關韶文、李勛暢談基本理財觀念

永豐碳神放假日於10月29、30日連續兩天登場，現場除了有美食攤位、手作體驗以及歌手表演活動之外，精心為年輕世代準備的「...

力挺LGBTQIA+！台灣屈臣氏首席營運長親率員工加入彩虹大遊行

第20屆台灣同志遊行今天（10月29日）登場，屈臣氏今年首度號召同仁走上街頭力挺多元族群，由首席營運長黃艾知率領數十位員...

TEA TOP會員買1送1！連3周周一限定 每日限量500組

連鎖手搖飲品牌「TEA TOP」繼10月中推出100%百花蜜的「轟蜜茶」後，再推優惠，只要加入TEA TOP會員VVIP...

號召長輩出遊 高鐵不老玩家專案 享最高2千玩樂金

為推廣銀髮族長輩搭乘高鐵出遊，台灣高鐵公司推出不老玩家高鐵假期專案，針對年滿55歲的旅客推出2日遊及3日遊共12條行程，...

限定兩日！丹堤咖啡買一送一 「抹茶X可可」強勢回歸

時序漸漸轉涼，即將迎來立冬，以及年底最歡樂的耶誕節，丹堤咖啡以冬季最讓人感到幸福的可可為元素，結合靜岡抹茶、辛黃暖薑、焦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。