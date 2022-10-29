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2022「歡迎光林」光影綠廊 今日在林口OUTLET開幕點燈
新北市2022「歡迎光林」將於今日下午5點30分，在林口三井OUTLET中央廣場舉辦開幕點燈儀式，現場邀請人氣偶像鬼鬼吳映潔及小樂吳思賢帶來精彩演出，還有小農市集及手作花藝DIY等豐富活動；新楓之谷遊戲角色也將出現在林口忠孝二路，再現可愛怪物「楓」潮。
新北市景觀處表示，每年10月31日為世界城市日，市府響應世界城市日，於林口辦理的「歡迎光林」，呈現林口新市鎮城市綠廊日夜光影面貌，鼓勵民眾不論白天夜晚都可以親近自然，還可以推廣城市綠化低碳發展，更帶動城市觀光。
2022「歡迎光林」規劃四大主題燈區，特別邀請暢銷作家黃山料為光影展演作詞，設置大型光影有聲書裝置；邀請獲選Shopping Design Best 100年度影響力人物的服裝設計師APUJAN詹朴跨界打造迷幻光影交織的光影綠廊燈區；以LED風箏串吊方式呈現夢現藍圖；還有人氣線上遊戲「新楓之谷」可愛角色以浮光網紗投影打造的魔幻燈區。
景觀處指出，展出時間自10月29日到11月27日，每周末都有植人手作坊，周六有不同主題的展演之夜，今天下午2點可現場報名手作坊「稻草運用」課程，利用稻草編織成有趣的童玩，傳承編織技藝並讓民眾體驗傳統文化，共有30組名額，也邀請民眾來欣賞互動式光雕投影藝術與光影綠廊，感受不一樣的林口。
景觀處提醒，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具前往展區，搭乘MRT桃園機場捷運A9林口站下車再搭乘免費接駁公車；或搭三重客運936、大都會客運937林口站下車；公車786、920、948、966、927林口三井站下車走至林口忠孝二路。
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