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Canada Goose聯名新款在台上市 謝欣穎期待穿出國、范少勳不當生魚片改當「抹茶蛋糕」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
謝欣穎（左）與范少勳一同現身Canada Goose與Feng Chen Wang、徐震聯名系列上市活動。記者李政龍／攝影
謝欣穎（左）與范少勳一同現身Canada Goose與Feng Chen Wang、徐震聯名系列上市活動。記者李政龍／攝影

加拿大戶外機能奢華品牌Canada Goose與中國前衛設計師Feng Chen Wang（王逢陳）和藝術家徐震共同推出聯名系列，正式在台上市，請來謝欣穎、范少勳一同詮釋。因上周金鐘獎紅毯造型，被網友戲稱是「生魚片」的范少勳，現身活動時則自嘲今日是「抹茶蛋糕」；而謝欣穎則期待能夠穿身上的羽絨外套，到北海道玩滑雪。

范少勳在Canada Goose與Feng Chen Wang、徐震聯名系列上市活動時，聊到本來就喜歡不對稱式剪裁的設計，所以這次穿上系列的Langham Down Jacket圖騰羽絨夾克時，就很喜歡。並表示「原本以為穿起來會很悶熱，但意外的覺得透氣」，而且口袋上的印花還是從奶油拉花擷取靈感而來，十分特別。

謝欣穎（左）與范少勳一同現身Canada Goose與Feng Chen Wang、徐震聯名系列上市活動。記者李政龍／攝影
謝欣穎（左）與范少勳一同現身Canada Goose與Feng Chen Wang、徐震聯名系列上市活動。記者李政龍／攝影

而謝欣穎則是頂著花了三小時的編髮現身，讓人眼睛一亮，她特別喜愛身穿的Mercer Down Jacket解構式羽絨夾克，並說明一件外套能有三種穿搭方式。提到邊境已解封，但自己因為工作緣故，直到明年農曆年才能休假，「若是能出國想去冷一點的地方，像是北海道」，而且要帶著身穿的羽絨外套前往。

謝欣穎身穿Canada Goose Mercer Down Jacket解構式短羽絨夾克55,900元、Seaton Sweater馬甲式短版撞色毛衣55,900元和Bedford Skirt不規則造型裙21,700元。記者李政龍／攝影
謝欣穎身穿Canada Goose Mercer Down Jacket解構式短羽絨夾克55,900元、Seaton Sweater馬甲式短版撞色毛衣55,900元和Bedford Skirt不規則造型裙21,700元。記者李政龍／攝影

Canada Goose與Feng Chen Wang、徐震聯名迷你系列正式在台上市，品牌特別於新光三越百貨的A9館的門市，利用了徐震的設計作品設置特別的電視牆，讓消費者也能沉浸其中的迷幻風格。聯名系列共推出12款服裝，Feng Chen Wang以解構重組為概念來設計，結合徐震的under heaven概念藝術而成，因此每件單品都擁有多重穿法。像是男款的Roebuck派克大衣，腰部有抽繩、側邊拉鍊以及不對稱的下襬剪裁，亦可以當作背心。

范少勳詮釋Canada Goose Langham Down Jacket不對稱圖騰羽絨夾克55,900元。記者李政龍／攝影
范少勳詮釋Canada Goose Langham Down Jacket不對稱圖騰羽絨夾克55,900元。記者李政龍／攝影

Canada Goose與Feng Chen Wang、徐震聯名迷你系列正式在台上市，品牌特別於新光三越百貨的A9館的門市，利用了徐震的設計作品設置特別的電視牆。圖／Canada Goose提供
Canada Goose與Feng Chen Wang、徐震聯名迷你系列正式在台上市，品牌特別於新光三越百貨的A9館的門市，利用了徐震的設計作品設置特別的電視牆。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Canal Pant 撞色休閒褲650美元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Canal Pant 撞色休閒褲650美元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Seaton Sweater馬甲式短版撞色毛衣55,900元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Seaton Sweater馬甲式短版撞色毛衣55,900元。圖／Canada Goose提供

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