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土耳其浴、粉紅湖、浮誇機場貴賓室...解鎖土耳其5大體驗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
鹽湖上的網美照。記者羅建怡／攝影
鹽湖上的網美照。記者羅建怡／攝影

土耳其式的體驗，妳想到什麼？需有點膽量的土耳其浴、得靠運氣粉紅如鏡的鹽湖、嘗毒不犯法的罌粟，還是得用刀叉吃的冰淇淋？或者，旅客認證最舒適的土航貴賓室？

這5大體驗，此行解鎖。

社交兼用餐 洗一回土耳其浴

提到土耳其浴，首先得拋掉「情色」的想像。它就是土人的日常。其歷史可遠溯到古羅馬時代，當時人們將浴場當成社交場合，除了洗澡、理髮，聊八卦，甚至開會、談生意、婚姻大事都在浴場裡解決。

西元1453年，東羅馬帝國滅亡，留下許多可容納數百人的公共浴場，土耳其人將此用大理石修砌的浴池與穆斯林的淨身方式融合，形成了一種新的洗浴方式，至今成為土人的日常與文化。

在歐洲的電影和小說描述中，土耳其浴似乎總帶著一層情色曖昧的面紗，後來歐洲人甚至把霧氣氤氲的土耳其浴室，當成男同性戀者發現自我的地方。不論世界如何看待它，土耳其浴在土人生活中仍位居要角，從傳統的洞穴飯店、星級旅店乃至市集，都備有浴場，可見其與生活的緊密結合。

土耳其浴的初體驗，還是建議在飯店，一來好溝通、二來有獨立空間。據說，負責洗浴的有男有女，若未指定，很可能裸著身尷尬撞見大叔進場，或隔壁石板躺著另一位男士，男女同間並不稀奇。

土耳其浴基本是不著任何衣物，赤條條地躺在溫熱的大理石板上，負責洗浴的多半是大叔或大嬸，體格偏壯身手靈活，首先會快速的往身上潑水，接著戴上專用手套用力搓洗，從頸肩、手、腋下一路搓到腳底板，接著，翻面再來一回，帶點微痛，但可忍受。接著再一回沖搓，直到身體老廢角質全搓落，再來，就是傳說中「舒服的泡泡浴」。

語言不通的女士，比手畫腳地叫我坐起，冷不防從頭淋下一大盆水，接著將一條長布巾放進滿是泡沫的水桶中，再取出布巾，魔術般的轉啊晃，反手一甩，就拉出一長串綿密的泡沫，啪的一聲將泡泡灑到身上，一次次重複直到泡沫蓋滿全身，再次用力搓，這回連頭髮、臉面都一併完成。

最終的沖擊，擊垮體驗樂趣，一盆盆水在毫無準備、沒有節奏情況下從頭淋下，跟不上速度換氣，索性遮住臉鼻、屏息忍耐。這場體驗約莫20分鐘，就可轉往三溫暖，或者到休憩區與友人分享經驗。

土耳其浴因應觀光，也有添加精油版的按摩；洗後果真皮膚光滑，粉嫩了數日。據說，土耳其人進浴場還會帶個豐盛的食盒，包括羊肉串、堅果、優酪乳等，「浴室聚餐」至少持續9小時，再美美的睡上一覺，等到日落黃昏再回家。

嘗一口罌粟 麵包優格都有它

罌粟，在許多國家並未被列入違禁品，土耳其亦是。不少旅人體驗過「罌粟花籽優格」，白色濃稠的優格上，淋一杓蜂蜜、撒上一匙罌粟花籽，酸甜中帶些微小顆粒的沙沙口感，吃過不覺振奮，但感受很是新奇。

位於棉堡到安塔利之間的伊斯巴達（Isprta），是土國盛產罌粟的地點；這裡的罌粟花都經政府同意合法栽種，未經提煉的罌粟籽並不具毒性，因此在路邊就可品嘗添加罌粟花籽的優格。

途間也可見大片美麗的罌粟花，土耳其罌粟產量排名全球前三。罌粟的果實具有毒性，但罌粟籽多用於調味、榨油烘焙麵包，土耳其毎年能生產近2萬噸罌粟籽，已是具規模的產業。

放在餐盤上 冰淇淋用刀叉吃

用刀叉吃冰淇淋，絕對是土耳其一奇。除了街頭巷尾常見的冰淇淋小販，在交付冰淇淋前，用長長的鐵杓與遊客大玩「拿不到」的捉迷藏遊戲之外，也有場景優美的店家，將冰淇淋以餐盤送上，附上刀叉，以吃牛排的方式切小塊入口。

土耳其冰淇淋硬度高，在於製作時會以蘭莖粉增加冰淇淋的黏稠度，讓它被拉長也不易斷開。其中成分，通常包括羊奶、糖、蘭莖粉和洋乳香。

來到土耳其，推薦一訪「MADO」，它是土耳其知名的連鎖咖啡廳與甜點店，已有170年歷史，在全球擁有300多家分店，多年前引進台灣，但在當地品嘗風味大不同，推薦口味有羊奶開心果、巧克力與原味，還可順道一嘗甜滋滋的各式土耳其甜點。

粉紅色鹽湖 全球網美都愛它

土耳其第二大鹽湖圖茲湖(Tuz Gölü)，對旅人來說並不陌生，它位於卡帕多奇亞的格雷梅(Goreme)、柯尼亞(Konya)和安卡拉(Ankara)三地之間，旅遊團或自助行旅客多會將此列為休息站，也因此，此站規模愈來愈大，得穿過超大賣店，才能進入海灘。

鹽湖供應土耳其40%的用鹽量，最特別之處，在於水中的杜氏鹽藻大量繁殖而使湖水呈現粉紅色，它的湖面水位很淺，從粉紅沙灘漸次入水有段距離，也因此可拍出像玻利維亞天空之鏡的美景。

粉紅沙灘需得在春夏時較易見，它的面積有台北市5倍大。沙灘上還有園區提供的道具椅，供各國網美們隨興發揮、拍出各種美照。

土航貴賓室 來訪旅客必打卡

曾經是全亞洲最豪華貴賓室之一的「土航伊斯坦堡機場貴賓室」，2019年5月舊機場停用之後，土航貴賓室也隨之走入歷史。但新機場的貴賓室更令人咋舌，奢華、大氣之外，餐飲的豐富多元，總讓旅人大喊「時間不夠用」。而這也是土耳其旅行的必要體驗之一。

土航伊斯坦堡機場貴賓室Turkish Airlines Miles&Smiles Lounge空間很大，規劃也很有系統，主要以特色分區，像是品茗區，就設有土耳其的各式茶品與沖泡方式，燈光、布景、桌椅與風格也完全融入「茶」主題；休息區的坐椅也有多種形式，或端坐、或斜躺，網友稱之「海景第一排」的座位區，面向機場第一排，採單人包覆式的座椅，窩進椅內，私密感十足、完全不受干擾。

土航貴賓室的淋浴區也是玩家首推。不少旅人搭長途飛機或中轉，都需要梳洗，土航貴賓室設計最貼心，可先到置物櫃置放隨身物品，再到櫃台登記，如若等候的人太多，則會提供一個蜂鳴器，當機器震動再前往即可；

shower room裡有廁所、洗手台，以及乾濕分離的shower空間，吹風機、浴袍、沐浴用品、毛巾等一應具全。

貴賓室也提供免費網路、隨處皆有插座，備有電腦與列表機。至於美食，則被不少饕客列為「最大強項」，推薦必嘗包括Ayran鹹優格水、羊乳酪起司熱壓三明治、土耳其比薩、各式土耳其甜點、茄子燉肉、土耳其烤肉、芝麻圈麵包、道地土耳其軟糖及土耳其咖啡、土耳其紅茶，以及土耳其蔥油餅…，在機場以美食跟土耳其說再見！

粉紅鹽湖上的椅子，可休憩、也可做為美拍道具。記者羅建怡／攝影
粉紅鹽湖上的椅子，可休憩、也可做為美拍道具。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
土耳其航空擁有直達伊斯坦堡、無須轉機的直航優勢外，且連續4年榮獲「歐洲最佳航空公司獎」，國際段採用波音777-300客機，每個座位皆配置個人10吋螢幕，經濟艙可攜托運行李達30公斤，搭乘感更舒適，採買也無需太克制。圖／摘自土耳其航空官網
土耳其航空擁有直達伊斯坦堡、無須轉機的直航優勢外，且連續4年榮獲「歐洲最佳航空公司獎」，國際段採用波音777-300客機，每個座位皆配置個人10吋螢幕，經濟艙可攜托運行李達30公斤，搭乘感更舒適，採買也無需太克制。圖／摘自土耳其航空官網
鹽湖如鏡的畫面，得靠些運氣。記者羅建怡／攝影
鹽湖如鏡的畫面，得靠些運氣。記者羅建怡／攝影
鹽湖上的網美照。記者羅建怡／攝影
鹽湖上的網美照。記者羅建怡／攝影
土耳其冰淇淋在當地隨處可見。記者羅建怡／攝影
土耳其冰淇淋在當地隨處可見。記者羅建怡／攝影
奶酪與蜂蜜上頭的顆粒，即是罌粟籽。記者羅建怡／攝影
奶酪與蜂蜜上頭的顆粒，即是罌粟籽。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
需得用刀叉吃的冰淇淋，來到土國必嘗。記者羅建怡／攝影
需得用刀叉吃的冰淇淋，來到土國必嘗。記者羅建怡／攝影
這就是罌粟果實。記者羅建怡／攝影
這就是罌粟果實。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
浴場內多以大理石為主。圖／DORAK提供
浴場內多以大理石為主。圖／DORAK提供
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室依特色分區，各區從桌椅、擺設到餐飲、氛圍都大不相同。記者羅建怡／攝影
粉紅色的鹽粒鋪滿沙灘。記者羅建怡／攝影
粉紅色的鹽粒鋪滿沙灘。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室傳說中的海景第一排，私密性最高。記者羅建怡／攝影
土航貴賓室傳說中的海景第一排，私密性最高。記者羅建怡／攝影
土耳其浴的浴前溝通很重要。圖／DORAK提供
土耳其浴的浴前溝通很重要。圖／DORAK提供
想遇見整片粉紅鹽湖，得抓準時機、靠點運氣。記者羅建怡／攝影
想遇見整片粉紅鹽湖，得抓準時機、靠點運氣。記者羅建怡／攝影
土耳其航空擁有直達伊斯坦堡、無須轉機的直航優勢外，且連續4年榮獲「歐洲最佳航空公司獎」，國際段採用波音777-300客機，每個座位皆配置個人10吋螢幕，經濟艙可攜托運行李達30公斤，搭乘感更舒適，採買也無需太克制。圖／摘自土耳其航空官網
土耳其航空擁有直達伊斯坦堡、無須轉機的直航優勢外，且連續4年榮獲「歐洲最佳航空公司獎」，國際段採用波音777-300客機，每個座位皆配置個人10吋螢幕，經濟艙可攜托運行李達30公斤，搭乘感更舒適，採買也無需太克制。圖／摘自土耳其航空官網
需得用刀叉吃的冰淇淋，來到土國必嘗。記者羅建怡／攝影
需得用刀叉吃的冰淇淋，來到土國必嘗。記者羅建怡／攝影
土耳其浴浴場風格大不相同，此為高端經典代表。圖／DORAK提供
土耳其浴浴場風格大不相同，此為高端經典代表。圖／DORAK提供
各式土耳其其甜品羅列開展，在貴賓室可以逐一品賞。記者羅建怡／攝影
各式土耳其其甜品羅列開展，在貴賓室可以逐一品賞。記者羅建怡／攝影
盛水的容器也頗優雅。圖／DORAK提供
盛水的容器也頗優雅。圖／DORAK提供

土耳其 冰淇淋 羅馬 咖啡廳 浴室

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