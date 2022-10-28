土耳其浴、粉紅湖、浮誇機場貴賓室...解鎖土耳其5大體驗

土耳其式的體驗，妳想到什麼？需有點膽量的土耳其浴、得靠運氣粉紅如鏡的鹽湖、嘗毒不犯法的罌粟，還是得用刀叉吃的冰淇淋？或者，旅客認證最舒適的土航貴賓室？

這5大體驗，此行解鎖。

社交兼用餐 洗一回土耳其浴

提到土耳其浴，首先得拋掉「情色」的想像。它就是土人的日常。其歷史可遠溯到古羅馬時代，當時人們將浴場當成社交場合，除了洗澡、理髮，聊八卦，甚至開會、談生意、婚姻大事都在浴場裡解決。

西元1453年，東羅馬帝國滅亡，留下許多可容納數百人的公共浴場，土耳其人將此用大理石修砌的浴池與穆斯林的淨身方式融合，形成了一種新的洗浴方式，至今成為土人的日常與文化。

在歐洲的電影和小說描述中，土耳其浴似乎總帶著一層情色曖昧的面紗，後來歐洲人甚至把霧氣氤氲的土耳其浴室，當成男同性戀者發現自我的地方。不論世界如何看待它，土耳其浴在土人生活中仍位居要角，從傳統的洞穴飯店、星級旅店乃至市集，都備有浴場，可見其與生活的緊密結合。

土耳其浴的初體驗，還是建議在飯店，一來好溝通、二來有獨立空間。據說，負責洗浴的有男有女，若未指定，很可能裸著身尷尬撞見大叔進場，或隔壁石板躺著另一位男士，男女同間並不稀奇。

土耳其浴基本是不著任何衣物，赤條條地躺在溫熱的大理石板上，負責洗浴的多半是大叔或大嬸，體格偏壯身手靈活，首先會快速的往身上潑水，接著戴上專用手套用力搓洗，從頸肩、手、腋下一路搓到腳底板，接著，翻面再來一回，帶點微痛，但可忍受。接著再一回沖搓，直到身體老廢角質全搓落，再來，就是傳說中「舒服的泡泡浴」。

語言不通的女士，比手畫腳地叫我坐起，冷不防從頭淋下一大盆水，接著將一條長布巾放進滿是泡沫的水桶中，再取出布巾，魔術般的轉啊晃，反手一甩，就拉出一長串綿密的泡沫，啪的一聲將泡泡灑到身上，一次次重複直到泡沫蓋滿全身，再次用力搓，這回連頭髮、臉面都一併完成。

最終的沖擊，擊垮體驗樂趣，一盆盆水在毫無準備、沒有節奏情況下從頭淋下，跟不上速度換氣，索性遮住臉鼻、屏息忍耐。這場體驗約莫20分鐘，就可轉往三溫暖，或者到休憩區與友人分享經驗。

土耳其浴因應觀光，也有添加精油版的按摩；洗後果真皮膚光滑，粉嫩了數日。據說，土耳其人進浴場還會帶個豐盛的食盒，包括羊肉串、堅果、優酪乳等，「浴室聚餐」至少持續9小時，再美美的睡上一覺，等到日落黃昏再回家。

嘗一口罌粟 麵包優格都有它

罌粟，在許多國家並未被列入違禁品，土耳其亦是。不少旅人體驗過「罌粟花籽優格」，白色濃稠的優格上，淋一杓蜂蜜、撒上一匙罌粟花籽，酸甜中帶些微小顆粒的沙沙口感，吃過不覺振奮，但感受很是新奇。

位於棉堡到安塔利之間的伊斯巴達（Isprta），是土國盛產罌粟的地點；這裡的罌粟花都經政府同意合法栽種，未經提煉的罌粟籽並不具毒性，因此在路邊就可品嘗添加罌粟花籽的優格。

途間也可見大片美麗的罌粟花，土耳其罌粟產量排名全球前三。罌粟的果實具有毒性，但罌粟籽多用於調味、榨油烘焙麵包，土耳其毎年能生產近2萬噸罌粟籽，已是具規模的產業。

放在餐盤上 冰淇淋用刀叉吃

用刀叉吃冰淇淋，絕對是土耳其一奇。除了街頭巷尾常見的冰淇淋小販，在交付冰淇淋前，用長長的鐵杓與遊客大玩「拿不到」的捉迷藏遊戲之外，也有場景優美的店家，將冰淇淋以餐盤送上，附上刀叉，以吃牛排的方式切小塊入口。

土耳其冰淇淋硬度高，在於製作時會以蘭莖粉增加冰淇淋的黏稠度，讓它被拉長也不易斷開。其中成分，通常包括羊奶、糖、蘭莖粉和洋乳香。

來到土耳其，推薦一訪「MADO」，它是土耳其知名的連鎖咖啡廳與甜點店，已有170年歷史，在全球擁有300多家分店，多年前引進台灣，但在當地品嘗風味大不同，推薦口味有羊奶開心果、巧克力與原味，還可順道一嘗甜滋滋的各式土耳其甜點。

粉紅色鹽湖 全球網美都愛它

土耳其第二大鹽湖圖茲湖(Tuz Gölü)，對旅人來說並不陌生，它位於卡帕多奇亞的格雷梅(Goreme)、柯尼亞(Konya)和安卡拉(Ankara)三地之間，旅遊團或自助行旅客多會將此列為休息站，也因此，此站規模愈來愈大，得穿過超大賣店，才能進入海灘。

鹽湖供應土耳其40%的用鹽量，最特別之處，在於水中的杜氏鹽藻大量繁殖而使湖水呈現粉紅色，它的湖面水位很淺，從粉紅沙灘漸次入水有段距離，也因此可拍出像玻利維亞天空之鏡的美景。

粉紅沙灘需得在春夏時較易見，它的面積有台北市5倍大。沙灘上還有園區提供的道具椅，供各國網美們隨興發揮、拍出各種美照。

土航貴賓室 來訪旅客必打卡

曾經是全亞洲最豪華貴賓室之一的「土航伊斯坦堡機場貴賓室」，2019年5月舊機場停用之後，土航貴賓室也隨之走入歷史。但新機場的貴賓室更令人咋舌，奢華、大氣之外，餐飲的豐富多元，總讓旅人大喊「時間不夠用」。而這也是土耳其旅行的必要體驗之一。

土航伊斯坦堡機場貴賓室Turkish Airlines Miles&Smiles Lounge空間很大，規劃也很有系統，主要以特色分區，像是品茗區，就設有土耳其的各式茶品與沖泡方式，燈光、布景、桌椅與風格也完全融入「茶」主題；休息區的坐椅也有多種形式，或端坐、或斜躺，網友稱之「海景第一排」的座位區，面向機場第一排，採單人包覆式的座椅，窩進椅內，私密感十足、完全不受干擾。

土航貴賓室的淋浴區也是玩家首推。不少旅人搭長途飛機或中轉，都需要梳洗，土航貴賓室設計最貼心，可先到置物櫃置放隨身物品，再到櫃台登記，如若等候的人太多，則會提供一個蜂鳴器，當機器震動再前往即可；

shower room裡有廁所、洗手台，以及乾濕分離的shower空間，吹風機、浴袍、沐浴用品、毛巾等一應具全。

貴賓室也提供免費網路、隨處皆有插座，備有電腦與列表機。至於美食，則被不少饕客列為「最大強項」，推薦必嘗包括Ayran鹹優格水、羊乳酪起司熱壓三明治、土耳其比薩、各式土耳其甜點、茄子燉肉、土耳其烤肉、芝麻圈麵包、道地土耳其軟糖及土耳其咖啡、土耳其紅茶，以及土耳其蔥油餅…，在機場以美食跟土耳其說再見！