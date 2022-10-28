Hello Kitty環島列車30日最後運行 嶄新設計12月亮相

台鐵環島之星觀光列車與易遊網合作契約將於10月30日到期，台鐵局今日公布「111-115年度環島之星觀光列車經營權利案」招商及遴選結果，仍由易遊網拿下。台鐵表示，為營造環島之星觀光列車全新風貌，正與優勝廠商研商其車廂外裝彩繪及內裝布置塗裝計畫，並密切研擬開行計畫，相關內容再另行公告說明。

台鐵局說明，「111-115年度環島之星觀光列車經營權利案」於8月22日辦理招商公告，9月13日辦理廠商投標資格及文件資料審查，共計有2家旅行業通過審查。9月29日辦理遴選作業，遴選結果「易遊網旅行社股份有限公司」為優勝廠商，並於10月5日於本局官網公告。

易遊網表示，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」自2019年上路，由於合約期滿，本周日將是Hello Kitty陪伴旅客的最後一天，不過易遊網再次得標「環島之星」觀光列車經營權，將持續升級列車軟硬體服務，並於12月發表「環島之星」全新改裝，敬請旅客期待。

易遊網也說，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」自2019年上路，首年即創下「環島之星」的銷售新高記錄，載客數與換裝前一年相比，有超過7成的大幅成長；於疫情年期間，更累積服務超過15萬名旅客，足以見得Hello Kitty的「萌」幻魅力成功引領鐵道旅遊的風潮。