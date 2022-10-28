全國電子進駐微風南山！多元體驗將3C帶入時尚生活殿堂

3C通路近年來不斷進化，全國電子昨天正式進駐台北市信義區微風南山B1，將3C帶入時尚生活殿堂，並邀請愛家愛生活的時尚名媛關穎擔任剪綵開箱嘉賓。除了奢華新店裝精心設計了許多打卡亮點，更鎖定百貨高消費族群提供多元體驗與精緻服務。

全國電子「微風南山店」是全國電子首次進駐台北市信義區一級百貨商圈，具有指標性意義。入口處打造法式沙龍櫃台， 3C數位體驗區展示Intel斥資百萬打造的Intel® Evo™ 3D動態展桌，採用最新LED呈現360度動態影像設計，展桌上展示最新推出的Intel® Evo™認證筆電，強調體積輕薄、高續航、快充與快速反應等。11月4日前全球首款17.3吋可摺疊OLED筆電同時也在全國電子微風南山店快閃陳列一周，Zenbook 17 Fold OLED（UX9702）17.3吋超大4:3 2.5K OLED觸控螢幕，摺疊螢幕即啟動ScreenXpert功能，最多無縫管理3個視窗，提高生產力，搭配磁吸全尺寸ASUS ErgoSense藍牙鍵盤和觸控板，兼備筆電、桌機、平板、電子閱讀器（書本模式）及延伸螢幕等多用途。

除了提供3C多元體驗，即日起至11月1日更推出開幕慶活動，全館家電9折，並加入微風積點禮遇會員，單筆消費滿10,000元贈酬賓點數5,000點，加碼回饋單筆消費最高可獲得象印厚釜電子鍋等滿額豪禮；全館消費發票單筆滿1,000元即可參加滿額抽活動，獎品包括Samsung洗脫烘洗衣機等家電豪禮。另外還有限量超殺優惠商品，惠而浦W Collection蒸氣除菌洗瓦斯乾衣機（型號8TWFW8620HW＋8TWGD8620HW）市價103,700元、特價82,570元；MacBook Pro 14（M1 Pro／16GB／512GB／銀色）市價59,900元、特價56,905元。

「微風南山店」是全國電子第8家百貨店，占地約50坪，除了在店裝上別具巧思，選品也瞄準百貨消費族群，以新潮時尚、高階3C家電為主，同時也會配合如周年慶等百貨重點檔期，提供不同於一般街邊店的消費體驗。